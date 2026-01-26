SA MNOM SI ZAVRŠIO! Uroš osuđen kao niko, svi mu zamerili što ih nije stavio u Odabrane! (VIDEO)

Zamerili mu!

Uroš Stanić danas je dobio zadatak da izabere ko će ove nedelje boraviti u kući Odabranih, sa svim privilegijama, hranom, pićem i slatkišima.

Ipak, nakon izbora, on se pokajao što je Janjuša zaboravio da izabere, a onda je otkrio da Anitu nije ni trebalo da izabere, te da se ne kaje zbog nje.

- Kad je pobedila u sedmici ja sam skakao, a ona juče, skida šminku, nad*kana... Krivo mi samo zbog Janjuša, ali tek sam se probudio, nisam ovo očekivao - rekao je Uroš.

Uroš je potom otišao u Odabrane, a Jovana pevačica mu je zamerila što nju nije izabrao.

- Hana i Nerio ti bitniji od mene, sa mnom si završio - rekla je pevačica.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.