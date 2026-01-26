AKTUELNO

Zadruga

NAGRABUSIO SA SVIH STRANA! Uroša napala Maja što je stavio u Odabrane, Anita i Janjuš izgoreli ŠTO IH NIJE STAVIO! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Niko nije zadovoljan.

Uroš Stanić, koji je sinoć bio najbolji performer, danas je dobio mogućnost da izabere Odabrane, koji će uživati u luks nedelji. Zbog njegovog izbora niko nije bio zadovoljan. Maja Marinković mu je zamerila što ju je stavio u Odabrane.

Foto: TV Pink Printscreen

- Što si me stavio, ne sviđa mi se ekipa, htela sam da izađem iz Odabranih - rekla je Maja.

S druge strane Luka i Anita su mu zamerili što ih nije izabrao.

- Mene juče Anita nije ni čestitala - pravdao se Uroš.

Foto: TV Pink Printscreen

On se samo Janjušu izvinio što ga nije izabrao, a za ostale je ostao ravnodušan.

Autor: R.L.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

SA MNOM SI ZAVRŠIO! Uroš osuđen kao niko, svi mu zamerili što ih nije stavio u Odabrane! (VIDEO)

Domaći

PREOKRET! Luka stavio definitivnu tačku na odnos sa Aneli, pa joj najavio TUŽBE! (VIDEO)

Domaći

SADA JE SVE JASNO: Maja priznala da li je pala na Asminov šarm, pa pomenula Staniju i njegov sukob sa Aneli (VIDEO)

Zadruga

Miljana na nikad jačem udaru: Urnišu je sa svih strana, žestoki sukobi došli na naplatu! (VIDEO)

Zadruga

Ovo je nemoć: Mića stavio Janjuša na stub srama zbog ponižavanja Aneli, pa izazvao njegovu šok reakciju! (VIDEO)

Domaći

Saša Matić se javno izvinio Karleuši što je nije pozvao na ćerkino punoletstvo, pa izneo razloge: Potpuno NEOČEKIVANO - došlo do ogromnog NESPORAZUMA!