NAGRABUSIO SA SVIH STRANA! Uroša napala Maja što je stavio u Odabrane, Anita i Janjuš izgoreli ŠTO IH NIJE STAVIO! (VIDEO)

Niko nije zadovoljan.
Uroš Stanić, koji je sinoć bio najbolji performer, danas je dobio mogućnost da izabere Odabrane, koji će uživati u luks nedelji. Zbog njegovog izbora niko nije bio zadovoljan. Maja Marinković mu je zamerila što ju je stavio u Odabrane.
- Što si me stavio, ne sviđa mi se ekipa, htela sam da izađem iz Odabranih - rekla je Maja.
S druge strane Luka i Anita su mu zamerili što ih nije izabrao.
- Mene juče Anita nije ni čestitala - pravdao se Uroš.
On se samo Janjušu izvinio što ga nije izabrao, a za ostale je ostao ravnodušan.
Autor: R.L.