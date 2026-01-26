NAGRABUSIO SA SVIH STRANA! Uroša napala Maja što je stavio u Odabrane, Anita i Janjuš izgoreli ŠTO IH NIJE STAVIO! (VIDEO)

Niko nije zadovoljan.

Uroš Stanić, koji je sinoć bio najbolji performer, danas je dobio mogućnost da izabere Odabrane, koji će uživati u luks nedelji. Zbog njegovog izbora niko nije bio zadovoljan. Maja Marinković mu je zamerila što ju je stavio u Odabrane.

- Što si me stavio, ne sviđa mi se ekipa, htela sam da izađem iz Odabranih - rekla je Maja.

S druge strane Luka i Anita su mu zamerili što ih nije izabrao.

- Mene juče Anita nije ni čestitala - pravdao se Uroš.

On se samo Janjušu izvinio što ga nije izabrao, a za ostale je ostao ravnodušan.

Autor: R.L.