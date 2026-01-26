Šalješ takve poruke ženi koja je godište tvoje majke! Dača ne zaboravlja Anđelove PRIČE O POŠTENJU, udario mu i na fakultetsku diplomu! (VIDEO)

Neće da mu ćuti!

Sledeći na redu za izlaganje na današnjoj anketi bio je Dača Virijević, koji je istovremeno prozivao i Anđela i Aneli.

- Na prvom mestu ću navesti Luku, ispao je nepošten prema svojoj porodici, odvojio se od porodice zbog Aneli. Na drugom mestu će biti Anđelo. Ispao si nepošten prema klimakteričnim babama. Hteo si ženu koja je godište možda tvoje majke ili tetke da navedeš na takve stvari, da pišeš takve poruke, a predstavljaš kao da imaš poštovanje prema starijim osobama. Ispao si jako nepošten i prema Terzi. Pisao si njegovoj trudnoj ženi, dao si sebi za pravo, a provodio si vreme sa njima i bili su ti bliski drugari. I prema podršci si ispao nepošten - rekao je Dača.

- Piše da je podrška drugarska - nadovezao se Anđelo.

- Možda sam ja zaljubljena, šta je problem - pitala je Aneli.

- To nije poslato kao podrška prijateljstvu - dodao je Dača.

- Ti nosiš sve stvari od prošle godine, mogao si kupiti za tih 18 hiljada, plus ti nije ni došla porodica kao podrška - rekla je Aneli.

- Singidinum ti još nije priznat, tata, daj da rešimo tu diplomu, jednu diplomicu za ovog dečkića, gde si radio u kafiću, znači menadžment tata - rekao je Dača.

- Pre samo dan, dva stigli su pokloni i Asminu, a kad pričaš o meni, ukopavaš i svoje prijatelje - rekao je Anđelo.

Autor: R.L.