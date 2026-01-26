Ti si mi rekla da uđem u vezu sa njim! Puče tikva između Vanje i Dušice, KULJA PRLJAV VEŠ! (VIDEO)

AKTUELNO

Gotovo prijateljstvo.

Na red za izlaganje i glasanje ko je najnepoštenija osoba u rijalitiju došla je i Dušica Đokić.

- Broj jedan je Sandra, broj dva je Viktor, iznosio je laži zbog mene, promenio je tri priče, to su sujeta i kompleksi jer si odbijen - rekla je Dušica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Hoće li ova devojka da mi se skine s k*rca - rekao je Viktor.

- Treća je Vanja, zbog reči što si mi rekla danas, ponizila si me na onakav način, jako je ružno, znala si da to gleda u momentu tri osobe koje su mi najbitnije u životu da li sam ja trčala za njim - pitala je Dušica.

- Ja se nisam fokusirala na odnos sa Janjušem nego sa Asminom - pravdala se Vanja.

- Da li sam ja trčala za Viktorom ili on za mnom. Prva si mi rekla da uđem u vezu sa njim, znala si sve i onda to rekla ovde za stolom - navela je Dušica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Muškarci su pričali ovde da su ta hvatali - rekla je Vanja.

