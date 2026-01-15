Svaka bi bila sa njim, ON JE PRELEP! Aneli i Anđelo sve prisniji, Ranković otkrio: Rekao sam joj da stane DA NE PREĐEMO GRANICU! (VIDEO)

Prijateljstvo prerasta u nešto drugo?

Naredno pitanje bilo je za Anđela Rankovića, a on je trebalo da objasni da li mu smeta Anelin odnos sa drugim učesnicima.

- Rekao sam joj da se smiri, da stane, da ne pređemo granicu, da ne bude prisnije nego što bi trebalo da bude. Ona Asminu dobacuje i čeka da mu nekad nešto dobaci, ali želi i da ga posluša, a ovo sa Lukom samo želi da mu vrati. Ona je zadovoljna što nije u tom odnosu, jer je ljuta, ali ipak joj je krivo što je našao za dan drugu devojku. Ona bi sa Asminom i pričala, a sa Lukom bi se samo svađala, sa Janjušem ima odnos već duže, grle se i smeju se, meni to nema šta da smeta - rekao je Anđelo.

- Slažem se sa Anđelom, ali ja ne dobacujem ovom fićfiriću - rekla je Aneli.

- Ja mislim da bi Aneli ušla u vezu sa Anđelom a on ne bi, imao bi odnose sa njom. Ne mogu da lažem, ne ovde, ali negde napolju sigurno. Svestan sam da bi ona sa njim bila u vezi, bi sto posto, koja ne bi ušla sa njim u vezu - naveo je Janjuš.

- Svaka bi bila sa njim, on je prelep, ali moraš imati emocije da bi bila s nekim u vezi, mi nemamo emocija - rekla je Aneli.

- To je za mene već početak neke veze. Ako nema ljubavi, onda baciš tortu, kažeš nema tu ljubavi - rekao je Ivan.

- Ti nisi dalje od Niša nisi otišao nigde, ljubav je u prijateljstvu, u roditeljstvu, u vezi, magarče nisi video dalje od niške tvrđave - rekao je Anđelo.

Autor: R.L.