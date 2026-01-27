SAM UPADA U SVOJE LAŽI: Luka tvrdi da Mina koristi Viktora, a neće da kaže šta mu radi iza leđa (VIDEO)

hit!
U toku je Pretres nedelje, a Mina Vrbaški je zamolila Anitu Stanojlović da ustane i kaže sve što ima o njoj:
- Nemam ja šta da kažem - rekla je Anita.
- Luka je rekao da je Mini u interesu da on i Anita raskinu - dodao je Milan.
- Mini treba da bude žao Viktora, a ne Anite - dodao je Luka.
- Meni je Anita rekla da Mina nije poštena prema Viktora, a to je laž - rekao je Dača.
- MIna bre nije čista sa emocijama, Anita da li je istina da je Mina nepoštena - dodao je Dača
- Neću da se mešam - rekla je Anita.
- Ajde neka neko ustane i kaže kako sam ja nepoštena prema Viktoru, a ti Luka koji si negresen to je tvoj problem- rekla je Mina.
- Luka je ispitavo Anitu šta je pričala sa Minom, šta su njih dve pričale, ali aj to neću reći - govorio je Luka.
- Ja teram Minu da kaže sve za Relju da bih ja rekla za nju, a ona neće - dodala je Anita.
- Ma reci sve šta imaš, ajde molim te - rekala je Mina.
- Meni Anita govori da ćutim, a meni je to Anita rekla za Minu - govorio je Luka.
- Ovo je klasična ucena - dodao je Bebica.
- Luka na sve načine pokušava da opere sebe, pa prebacuje na Minu - dodao je Dača.
Autor: N.B.