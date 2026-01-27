AKTUELNO

NE ZANIMA ME NI ZA STO ŽIVOTA: Aneli otkrila Maji i Dači da Janjuš priželjkuje POMIRENJE sa njom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nakon što je Marko Janjušević Janjuš odšetao od svog kreveta u kom se nalazila Aneli Ahmić, ona je priznala Maji Marinković i Dači Virijeviću koji su se nalazili pored nje, da joj je Janjušević slao tajne signale.

Foto: TV Pink Printscreen

- On je mene pitao ''hoćemo li napolju biti zajedno?'' Ja sam mu na to rekla ''što ne bi ovde bili zajedno?'' On nema mu*a. Maločas je sklonio ruku kad je Asmin prošao pored nas. Mene on ne zanima ni za sto života - kazala je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

