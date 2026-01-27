Žestoko rešetanje: Anđelo i Kačavenda se urnišu pitanjima o vrelim porukama, svi detalji izlaze na videlo! (VIDEO)

Drama!

Milena Kačavenda na "Igri istine" postavila je pitanje Anđelu Rankoviću, a od njega je želela da čuje da li ga je zvala nakon poruka, pošto je on rekao da je to uradila 120 puta. Ona je takođe pitala i da li za to ima dokaze.

- Zvala si me svaki dan, minimum jednom ili dva puta. Mogu situacije da nabrojim, bio sam u kolima sa drugaricom, nisam se javio, nego posle. Zvala si me kad sam prošao pored vas u restoranu. Zvala si me kad sam bio sa društvom, pola sata smo pričali i to je bio dan pred moj ulazak. Zvala si me svaki dan bar jednom, kuckali smo se, odgovarala si me na storije i stori iz teretane. Nije me zvala 120 puta, ali smo se čuli svaki dan. Evo imam pitanje za tebe da li si mi mazala kremu po krevetu po rukama i nogama, ja sam ti pričao da ne volim da se mackam, a ti si navaljivala. Da li si mi prala veš i slagala gaće u hotelu? - govorio je Anđelo.

- Ti si dao veš u kojem su bila gaće, a kome ja nisam slagala veš? Prošle sezone Kariću, ove godine Janjušu - rekla je Milena.

- Što si mi slagala veš ako o meni misliš najgore i hoćeš da me nameštaš? - upitao je Ranković.

- Da li se sećaš koji dan si mi poslao one poruke? Da li je drugi ili teći otkako smo stupili u kontakt i da li smo se dopisivali dva dana naredna, a onda poslao poruke? - pitala je Kačavenda.

- Kao da je bitno - rekao je Anđelo.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić