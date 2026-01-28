Šok! Aneli donela Majin PRAMN KOSE: Toša je oduvao odmah, nikome nije jasan ovaj potez (VIDEO)

Robot Toša došao je da poseti učesnike Elite 9 tokom žurke, a Bora Santana je odmah doleteo da mu se požali na cimere.

- Ja ne igram, ne treba mi ni piće ni ništa - rekao je Bora.

- Koje ti prebačaje imaš - rekao ej Terza.

- Neću da se skidam za viski koji nisam uzeo - rekao je Bora.

- Gledaj mi sina, gledaj instituciju - rekao je Janjuš.

- Ajde Boro iskuliraj se, veče je tek počelo, Anastasija tek treba da te iznervira - rekao je Bora.

- Ja bez Bore ne gledam nastup - rekao je Janjuš.

- Tošo, ajde da ti pokažem nešto ali da mi doneseš pivo. Ovo sam našla u džepu, ali ti pogađaš ko je. Ovo je od jedne devojke, ne znam kako se to našlo u mom džepu - rekla je Aneli.

- Fuj - rekao je Toša.

- Pogodi čije je, od Janjuševe bivše - rekla je Aneli.

- Skloni to - rekao je Janjuš.

- Majin pramen - rekla je Aneli.

Autor: A.Anđić