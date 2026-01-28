AKTUELNO

Zadruga

Šok! Aneli donela Majin PRAMN KOSE: Toša je oduvao odmah, nikome nije jasan ovaj potez (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Au!

Robot Toša došao je da poseti učesnike Elite 9 tokom žurke, a Bora Santana je odmah doleteo da mu se požali na cimere.

- Ja ne igram, ne treba mi ni piće ni ništa - rekao je Bora.

- Koje ti prebačaje imaš - rekao ej Terza.

- Neću da se skidam za viski koji nisam uzeo - rekao je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Gledaj mi sina, gledaj instituciju - rekao je Janjuš.

- Ajde Boro iskuliraj se, veče je tek počelo, Anastasija tek treba da te iznervira - rekao je Bora.

- Ja bez Bore ne gledam nastup - rekao je Janjuš.

- Tošo, ajde da ti pokažem nešto ali da mi doneseš pivo. Ovo sam našla u džepu, ali ti pogađaš ko je. Ovo je od jedne devojke, ne znam kako se to našlo u mom džepu - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Fuj - rekao je Toša.

- Pogodi čije je, od Janjuševe bivše - rekla je Aneli.

- Skloni to - rekao je Janjuš.

- Majin pramen - rekla je Aneli.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Šok: Anita kroz suze priznala da ne voli Filipa, nikome ništa nije jasno (VIDEO)

Domaći

Šok preokret: Toša i cimeri proslavili uspešno obavljen zadatak, Miljana napravila HAOS (VIDEO)

Zadruga

Ovo mi je najgori potez do sad u rijalitiju: Filip totalno pao u očaj nakon poljupca sa Aneli, pa progovorio o Maji: Mislio sam da je bezazlena priča.

Zadruga

ANELI UCENJUJE ASMINA!? Donela odluku za DNK test, evo koje uslove mu je dala (VIDEO)

Ostali sportovi

ĐOKOVIĆ PRONAŠAO TERENERA? Evo kome je ponudio posao - njegov potez NIKOME NIJE JASAN

Zadruga

MURAT ODUVAO: Pokazao da bolje čita na srpskom od većine takmičara, Vanja zbog ovih pitanja izgubila titulu najpametnije (VIDEO)