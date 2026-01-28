Vrti bivše kao čigre: Aneli se nakon Alibabe prešaltala na Janjuša, više niko ne može da je pohvata! (VIDEO)

Obrnula igricu!
Aneli Ahmić rešila je večeras da se poigra sa bivšima, pa je nakon Asmina Durdžića i Marku Janjuševiću Janjušu rekla da je za nju davno završena priča.
- Bivši moji, shvatite da me ne interesujete - rekla je ona.
- Kako to? Ko te interesuje? - pitao je on.
- Lagana sam. Šta tebe boli k*rac? Ti mene da interesuješ, znaš šta bih ovde radila - govorila je Aneli.
- Budalo, ja te kad te pipnem nisi dobro - rekao je Janjuš.
- Znaš kako me boli d*pe za tebe - poručila je Aneli.
Autor: A. Nikolić