Postao njena sigurna kuća: Anastasija uverava Murata da je prebolela Boru, on odmah shvatio njenu igru! (VIDEO)

Au!
Nakon raskida sa Borom Santanom, Anastasija Brčić je brže bolje dotrčala kod Murata.
- Murate, bila sam polupana. Možeš li sesti ovde? - pitala je Anastasija.
- Neću - rekao je Murat.
- Pogrešila sam, osećala sam nešto još prema Bori. Popila sam to veče i ponele su me emocije, nije se sve još raščistilo - rekla je Anastasija.
- A sad je čisto? - pitao ej Murat.
- Sad mi ništa ne predstavlja u životu - rekla je Anastasija.
- Tako si mi i prošli put rekla. Posle tebe nemam poverenja u devojke. Dobro, pogrešila si, i šta dalje? - rekao je Murat.
- Ti reci, ti si muškarac. Reci ti tvoj plan sa mnom. Ja sam ispala glupa dala sam šansu nekome ko me ne zaslužuje. Najviše sam sebe ponizila kad sam se pomirila sa njim - rekla je Anastasija.
Detaljnije u nastavku ovog teksta.
Autor: A.Anđić