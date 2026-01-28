Postao njena sigurna kuća: Anastasija uverava Murata da je prebolela Boru, on odmah shvatio njenu igru! (VIDEO)

Au!

Nakon raskida sa Borom Santanom, Anastasija Brčić je brže bolje dotrčala kod Murata.

- Murate, bila sam polupana. Možeš li sesti ovde? - pitala je Anastasija.

- Neću - rekao je Murat.

- Pogrešila sam, osećala sam nešto još prema Bori. Popila sam to veče i ponele su me emocije, nije se sve još raščistilo - rekla je Anastasija.

- A sad je čisto? - pitao ej Murat.

- Sad mi ništa ne predstavlja u životu - rekla je Anastasija.

- Tako si mi i prošli put rekla. Posle tebe nemam poverenja u devojke. Dobro, pogrešila si, i šta dalje? - rekao je Murat.

- Ti reci, ti si muškarac. Reci ti tvoj plan sa mnom. Ja sam ispala glupa dala sam šansu nekome ko me ne zaslužuje. Najviše sam sebe ponizila kad sam se pomirila sa njim - rekla je Anastasija.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić