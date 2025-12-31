Povratka više nema: Anastasija zbog porodice otpisala Boru, brat joj sve u nekoliko reči objasnio (VIDEO)

Došao je trenutak koji su učesnici ''Elite 9'' i gledaoci s nestrpljenjem čekali. Njihovi najmiljiji danas ulaze u Belu kuću, kako bi im pred Novu godinu poželeli želje, ali i sa njima porazgovarali o dosadašnjem učešću i sumirali utiske.

Naredna koja je ugledala svoju podršku bila je Anastasija Brčić. Njoj su u posetu došli brat i drug.

- Jao, nije mi dobro! - rekla je Anastasija.

- Ona je odlična. Ja ovo slabo gledam. Tata je uz nju! Nisu rekli ništa za njega, šest puta si lepša. Nisi nikoga obrukala, svi smo uz tebe - rekao je Sarin brat.

- Nisam trebala biti sa njim - rekla je Anastasija.

- Svi te vole i svi te podržavaju. Majka i Marija gledaju, a ja kako kad - rekao je Sarin brat.

- Šta su rekle kad me ovaj klošar vređao? - pitala je Anastasija.

- Ništa, ja sam ovde pet dana već - rekao je Anastasijin brat.

- Ja sam mislila kad sam videla da nema čestitke da sam nešto zago*nala - rekla je Anastasija.

Autor: A.Anđić