Sve što priča kosi se sa delima: Maja ljubomoriše Asminu, ne želi da joj više prodaje prazne priče (VIDEO)

Au!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditeljka Maša Mihailović pročitala je pitanje za Maju Marinković.

Možeš li nam reći zašto je Asmin izdajica, zašto te izdao, zašto je manipulator, kako te izmanipulisao?

- On me nije izdao jer nema za šta. Kad kažem da je prevarant, mislim na njegov odnos sa Stanijom. Isključivo mislim na to. Nas dvoje nemamo ništa da bi imao da me izda. Sve drugo što sam rekla, rekla sam na konto njegovih postupaka. Rekao je da je zbog mene postao utorak ku*ava, a to je pokušaj manipulacije - rekla je Maja.

- Ispao sam izdajica i manipulator prema njoj, samo ne znam kako. Šta nju zanima Stanija. Ona mene tri meseca naziva tako. Ja tražim od produkcije da mi zabrane prilazak njoj. Od nje sam dobio tumor na kostima. Ona od devet ujutru peva "Pali mali" - rekao je Asmin.

- Svi znaju da ja nisam normalna, šta je tu problem. Sve ono što priča mu se kosi sa delima. Šta on ima sa mnom? On ne bruka mene, bruka sebe - rekla je Maja.

- Da li bi mogao da ima prođu da ne bruka? - pitala je Maša.

- Ne - rekla je Maja.

- Ja nju gledam kao drugaricu. Mislim da gledaoci i Bog sve vide. Džabe manipulišeš i džabe se pereš - rekao je Asmin.

Autor: A.Anđić