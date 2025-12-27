AKTUELNO

Zadruga

Kuku, jadna ja kad mi dođu majka i tata: Anastasija jauče na sav glas, zbog Bore strahuje od susreta sa porodicom (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Au!

Anastasija Brčić počela je da jauče u odabranima nakon svađe sa Borom Santanom.

- Meni je sve ovo smešno, a bruka me čovek na nacionalnoj televiziji. Nisam nikad bila sa kriminalcima! Ja sam rekla ono što sam mu rekla. Nisam mu rekla da smrdi nego da ne može u jednoj trenerci biti ceo dan. Kuku, jadna ja kad mi dođu majka i tata, odreće me se familija! Ovo mi nije trebalo! Neće mi niko doći sto posto. Ja bih sad volela da umrem - vikala je Anastasija.

pročitajte još

Imaš tunele po zubima: Bora vratio sva poniženja Anastasiji milo za drago, ne prestaje da niže uvrede (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

- Jeste li ludi? Ti njemu nema šta ne kažeš - rekao je Ilija.

- On je pokušao da predstavi da se meni ne sviđa kako se on oblači, samo sam rekla da ne može od ujutru do uveče biti u istoj trenerci - rekla je Anastasija.

pročitajte još

Smrdi na punjene piliće, kad sam joj uhvatio nogu, kod pete SVE TVRDO: Bora ne dolazi sebi zbog Anastasijinih poniženja, rešio da progovori o njoj: Št

Foto: TV Pink Printscreen

- Pa šta i da se nije okupao jedan dan? - skočio je Ilija.

Detaljnije pogledajte u nastavku. 

Autor: A.Anđić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

I šta sad? Luka strahuje od pucanja prijateljstva sa Filipom zbog poljupca sa Anitom, ona mu odmah dala uslove za vezu (VIDEO)

Zadruga

Teodora jeca na sav glas: Cimeri je zalepili za dno, Dačo otkrio da Kačavenda drži Bebicu u šaci (VIDEO)

Zadruga

JECAJI TRESU ŠIMANOVCE! Aneli kuka na sav glas zbog Lukinog ponižavanja, on ponovo tvrdi da joj fale intimni odnosi (VIDEO)

Zadruga

Ja sam srećna: Anita pokušava da se uzdigne sa dna na kom se našla zbog Filipa (VIDEO)

Zadruga

Ne zna gde su njegove emocije: Bora hoće da se ogradi od muvanja sa Ivom, ubeđen da će mu se Anastasija vratiti (VIDEO)

Zadruga

Ovo kad bude čuo, POZELENEĆE! Sara i Anastasija ubeđene da je Bora tukao Milicu Kemez (VIDEO)