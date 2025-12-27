Kuku, jadna ja kad mi dođu majka i tata: Anastasija jauče na sav glas, zbog Bore strahuje od susreta sa porodicom (VIDEO)

Au!

Anastasija Brčić počela je da jauče u odabranima nakon svađe sa Borom Santanom.

- Meni je sve ovo smešno, a bruka me čovek na nacionalnoj televiziji. Nisam nikad bila sa kriminalcima! Ja sam rekla ono što sam mu rekla. Nisam mu rekla da smrdi nego da ne može u jednoj trenerci biti ceo dan. Kuku, jadna ja kad mi dođu majka i tata, odreće me se familija! Ovo mi nije trebalo! Neće mi niko doći sto posto. Ja bih sad volela da umrem - vikala je Anastasija.

- Jeste li ludi? Ti njemu nema šta ne kažeš - rekao je Ilija.

- On je pokušao da predstavi da se meni ne sviđa kako se on oblači, samo sam rekla da ne može od ujutru do uveče biti u istoj trenerci - rekla je Anastasija.

- Pa šta i da se nije okupao jedan dan? - skočio je Ilija.

Autor: A.Anđić