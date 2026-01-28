Ostvarila se Borina noćna mora: Pao poljubac Murata i Anastasije, nakon ovoga im se ne piše dobro (VIDEO)

Šok i neverica!

Prethodnoh utorka došlo je do obračuna Bore Santane i Murata zbog Anastasije Brčić. Naime, Anastasija se jednom prilikom poljubila sa Muratom, kako je rekla, u inat Bori.

Međutim, večeras je po prvi put otvorila svoju dušu Muratu. Ovom prilikom mu je priznala da je do ove večeri nije raščistila emocije prema Bori, ali ga je uverila da je sada spremna da bude njegova.

Ubrzo je usledio i poljubac. Svi se pitaju kako će reagovati Bora nakon ovog saznanja.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić