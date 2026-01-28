AKTUELNO

Zadruga

INSAJDER VIRIJEVIĆ NA ZADATKU! Dača OBELODANIO sve tajne učesnika, kaplje im znoj sa čela zbog njegovih saznanja! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Dača Virijević došao je u emisiju ''Radio Amnezija'', te je voditeljima Bori Santani i Filipu Đukiću kakve su to nove teme i nova saznanja koje trenutno obrađuje.

Foto: TV Pink Printscreen

- Prva tema koju bih pokrenuo je odnos Mine i Anite. Mina je i sama rekla da je sve istina, da joj je rekla Anita sve ono što i meni. Druga tema, Maja se pravdala Aniti, pa neka kaže zbog čega joj se pravdala. Janjuš je juče rekao Aneli:''Pre bih stavio u oluk, nego u tebe''. Aneli je sinoć rekla Viktoru:''Igram se sa svima, evo sada idem kod trećeg''. Otišla je nakon toga kod Anđela. Ona je sinoć proganjala Asmina, a Mića joj je rekao da se skloni od njega. Aneli je ismevala Asmina zbog Dušice. Anastasija se ljubila sa Sandrom, želela je i sa Dušicom, ali joj ona to nije dala - kazao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

