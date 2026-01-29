AKTUELNO

Zadruga

Započeli rat do istrebljenja! Bora izrešetao Dušicu i njenu familiju, izvređao ih na sve moguće načine : Pokrali ste njive pi*ka ti materina! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

U sklopu emisije " Pitanja gledalac" došlo je do žestoke svađe između Bore Santane i Dušice Đokić.

Foto: TV Pink Printscreen

pročitajte još

Više nema nazad! Luka priznao da veruje u navodu aferu Relje Popovića i Anite, a kad je shvatio šta je uradio zapetljao se u laži (VIDEO)

- M*š bre u maline! Tata ti je*ao ujaka i napravio kesten. Dva ćaleta i ujak ti došli ovde. Došlis u kao da krompire sade sa ovolikim rukama, a ne maline - rekao je Bora.

- Moja mama se nikad nije našminkala, prirodno je lepa - rekla je Dušica.

- ZAto ti i kažem. Krompiruše jedne! Ona i ova avatarka meni došle, neće ni Nerio da je spasi. Je*em ti tatu i tatu. Je*ao ti crnac tatu i tatu - rekao je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

pročitajte još

PREKO OVOGA JOJ NE PRELAZI: Aneli ponovo potkačila Staniju, i dalje sumnja u jedno (VIDEO)

- Što tebi nisu došli? Šest hektara maline imaju - dodala je Dušica.

- Pokrali njive pi*ka ti materina - vikao je Bora.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Jedino nam je zajedničko da volimo pi*ku: Rat do istrebljenja između Anđela i Miljane, nižu samo niske udarce (VIDEO)

Zadruga

RAT DO ISTREBLJENJA! Sukob Miljane i Zorice ne jenjava, uvrede lete na sve strane (VIDEO)

Domaći

RAT DO ISTREBLJENJA! Miljana urniše Uroša i Maju Marinković, oni joj ŽESTOKO UZVRATILI! (VIDEO)

Domaći

NIKAD ŽEŠĆI SUKOB! Karleuša i Desingerica započeli RAT DO ISTREBLJENJA, u sve se umešala i Viki, Jelena je oduvala! (VIDEO)

Zadruga

CELU FAMILIJU MU POBROJAO! Bora 'počastio' Murata strašnim uvredama, OBEZBEĐENJE U PRIPRAVNOSTI! (VIDEO)

Zadruga

Rat do istrebljenja: Boginja i Dušica nastravljaju žestok sukob, čašćavaju se tešim prozivkama! (VIDEO)