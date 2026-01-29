Mene prozivala da sam gej, a ona lezbijka: Bora jednom rečenicom unakazio Anastasiju, njenoj porodici neće biti dobro (VIDEO)

Au!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje za Nerija Ružanjija.

Da li bi dopustio Hani da se izbocka kao Aneli, Maja i tvoja majka?

- Ja njoj govorim da to ne radi! Rekao sam da uradi zube, ali da ne menja lični opis - rekao je Nerio.

- Ja sam rekla da ću samo da uradim malo usta i zube i ekstenzije - rekla je Hana.

Bebice, kada bi hipotetički pustili sve klipove iz izolacije, da li bi bio spreman da je pustiš da bude srećna bez tebe?

- Da je htela da bude srećna bez mene ne bi se vratila. Da je nešto drugačije bilo verovarno ne bi bila sa mnom sad - rekao je Bebica.

- To je sve tako trebalo da bude. Mislim da bi ga pogodilo, ali se ne bi ništa promenilo -rekla je Teodora.

Boro, dokle više da te prave budalom i da te sprdaju Anastasija i ova sirovina Todička?

- Nek se ljube i nek rade šta hoće. Mene prozivala da sam gej, a ona lezbejka. Todićka počela da mi pravi kao ljubomorne scene, kao ljubi mi se sa ribom. Nisam hteo dečku bilo koju reč da kažem, ali na reklamama me provukao i pod*ebavao. Da li se ide sa mrtvom pijanom devojkom? Ja sam bio u šoku da smo raskinuli - rekao je Bora.

- On sam sebe ponižava! - rekla je Todićka.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić