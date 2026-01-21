AKTUELNO

Zadruga

Ona spava u hotelu, izlomiće mi sve: Bora moli Anastasiju da prikriju njihovo pomirenje, njoj pala roletna: Koji si ti jadnik! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Au!

Bora Santana i Anastasija Brčić nastavili su svoj razgovor u radiju, te su počeli da prepričavaju razne situacije koje su prošli poslednjih dana.

- Sve sam namerno radio, namerno sam te poslednju ostavljao. Ja sam dete gađao jajima, ti si zapravo dete! Hteo sam da ti prospem i so i biber. Imala si spas u zadnjem trenutku kad je pismo stiglo - rekao je Bora.

- Znaš li šta bih ja tebi napravila? - rekla je Anastasija.

- Sve sam bitno sklonio - rekao je Bora.

- Koji si ti jadnik - rekla je Anastasija.

pročitajte još

Pala mu roletna! Ivan prekinuo Sandrino mafijanje, jednim pitanjem je matirao, ona se prešaltala na Hanu i Nerija (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

- Ali ti koja si mene pravila ljubomornim - rekao je Bora.

- Blam me - rekla je Anastasija.

- Gde ti je Sandra sad? Mene je sramota! Je l' moguće da smo se pomirili sad - rekla je Anastasija.

- Nikome ništa ne prilaj, idi unutra odmah - rekao je Bora.

- Neću još da idem - rekla je Anastasija.

pročitajte još

Red ljubljenja, red ljubomore: Anastasija i Bora ne mogu da se obuzdaju, kočnice im totalno popustile (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

pročitajte još

Sandra Todić postala strah i trepet: Bora drhti od straha, pokušava da pronađe sigurnu jazbinu za njega i Anastasiju! (VIDEO)

- Ona spava u hotelu, izlomiće mi sve - rekao je Bora.

- Ne mogu da verujem, kao da si se sa Milosavom ljubio. Čuj nju stavio u hotel, gospode dragi. Najretardiranija osba koju sam srela - rekla je Anastasija.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Bora uporedio Anastasiju i Milicu Kemez: Šokirao priznanjem da ne pere zube! Teodora otkrila sve o aferi sa Erom Ojadnićem: Nije mi žao, sve im se vra

Zadruga

Ne mogu zajedno, ne mogu ni odvojeno! Bora zapenio na Anastasiju zbog muvanja sa Muratom, ona se odmah opravdala (VIDEO)

Zadruga

Ona je izdala sve, što ne bi i mene: Bora šokiran Matorinom nominacijom, Jovan uspeo da mu sa dve rečnice osvetla obraz (VIDEO)

Zadruga

PUKLA TIKVA: Asmin i Dača stavili tačku na njihovo prijateljstvo, obezbeđenje sve vreme u pripravnosti (VIDEO)

Zadruga

KO SI BRE TI?! Advokatici sestra očitala lekciju, stavila joj do znanja šta da promeni (VIDEO)

Domaći

Čestitke koje si čitala za rođendan Srđan ti nije poslao: Zorica ne prestaje da rešeta Kačavendu, Ana Ćurčić pomrsila sve konce (VIDEO)