Ona spava u hotelu, izlomiće mi sve: Bora moli Anastasiju da prikriju njihovo pomirenje, njoj pala roletna: Koji si ti jadnik! (VIDEO)

Au!

Bora Santana i Anastasija Brčić nastavili su svoj razgovor u radiju, te su počeli da prepričavaju razne situacije koje su prošli poslednjih dana.

- Sve sam namerno radio, namerno sam te poslednju ostavljao. Ja sam dete gađao jajima, ti si zapravo dete! Hteo sam da ti prospem i so i biber. Imala si spas u zadnjem trenutku kad je pismo stiglo - rekao je Bora.

- Znaš li šta bih ja tebi napravila? - rekla je Anastasija.

- Sve sam bitno sklonio - rekao je Bora.

- Koji si ti jadnik - rekla je Anastasija.

- Ali ti koja si mene pravila ljubomornim - rekao je Bora.

- Blam me - rekla je Anastasija.

- Gde ti je Sandra sad? Mene je sramota! Je l' moguće da smo se pomirili sad - rekla je Anastasija.

- Nikome ništa ne prilaj, idi unutra odmah - rekao je Bora.

- Neću još da idem - rekla je Anastasija.

- Ona spava u hotelu, izlomiće mi sve - rekao je Bora.

- Ne mogu da verujem, kao da si se sa Milosavom ljubio. Čuj nju stavio u hotel, gospode dragi. Najretardiranija osba koju sam srela - rekla je Anastasija.

Autor: A.Anđić