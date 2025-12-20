Bora uporedio Anastasiju i Milicu Kemez: Šokirao priznanjem da ne pere zube! Teodora otkrila sve o aferi sa Erom Ojadnićem: Nije mi žao, sve im se vraća (VIDEO)

Au!

Joca Novinar podigao je Boru Santanu kako bi sa njim porazgovarao o Anastasiji Brčić.

- Do kad ćeš trpeti sva poniženja od Anastasije? - pitao je Joca.

- Neću trpeti. Ja njoj ništa ne zameram, mlada je i neiskusna. Polupana je, ne zna šta radi. Bude mi krivo stvarno. Ona je dosta i mlađa. Nije lepo od nje. Ja sam se šokirao kad sam čuo da je to pričala. To me jeste pogodilo jer nije istina da se ne kupam i ne perem zube. Ja ujutru perem zube napolju, uveče ne jer pijem rakiju. Ti ne možeš preko ekrana da dokažeš nekome da li smrdiš ili ne. Mi ne znamo ni koja je naša relacija - rekao je Bora.

- Zašto si joj rekao da joj nećeš doći na rođendan? - pitao je Joca,

- Hteo sam da se odvojim od nje. Želeo bih da nemamo komunikaciju, ali to je nemoguće ovde. Ona je slaba na mene i ja na nju. Stojim iza svojih postupaka. Ja ne vidim da ćemo biti zajedno jer je ona ta koja ima neki zid i nema perspektivu. Kad smo sami ona meni odgovara, a kad smo u društvu ona samo gleda ko će šta da kaže - rekao je Bora.

- Šta te kod nje podseća na Milicu Kemez? - pitao je Joca,

- To što je stalno negativna. Ništa lepo. Ona se isto ugojila kao ona, pa je kukala, pa je izašla i smršala. Glava me zabolela od svega - rekao je Bora.

- Ja mislim da sam jedna od pozitivnijih osoba u kući - rekla je Anastasija.

- On je ispao osoba kojoj smrdi iz usta svojoj devojci. Njemu se sve vraća u životu. Ja uvek posmatram sa strane šta im se dešavam. On je ispao nefer prema meni. Ja sam prvi put došla na televiziju i on je to iskoristio da laže - rekla je Teodora.

- Ja sam samo rekao da se priča da je imala odnose sa Erom. Ja sam se njoj izvinio i ona je rekla da prihvata - rekao je Bora.

- Nije mi žao i sve im se vraća - rekla je Teodora.

Autor: A.Anđić