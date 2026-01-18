Ona je izdala sve, što ne bi i mene: Bora šokiran Matorinom nominacijom, Jovan uspeo da mu sa dve rečnice osvetla obraz (VIDEO)

Au!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Sandri Todić.

- Bora - lud, zbunjen, normalan. Ne podržavam uvrede koje si izgovorio. Moraš da se skloniš od ljudi koji ti neodgovaraju. Ukija poznajem pet godina, imali smo jednu svađu, ali smo se i pomirili. Mogla je policija da nas uhapsi milion puta, svašta samo preživeli. Njega ostavljam - rekla je Sandra.

- Uroša sam upoznao u karantinu i mislio sam da je jako dobar. On je zapravo zlonameran i nemam poverenja u Uroša. Bora je šoumen i imam samo lepo mišljenje o njemu. U poslednje vreme je stvarno polupan. Uvlači u svooje svađe ljude koje ne treba poput Maje i Filipa. Ima ponašanje kao dete, suejtno i iskompleksirano. Ove psovke nemaju ni u španskom ni u engleksom jeziku - rekao je Murat.

- Unuk Ruške Jakić je teško đubre od čoveka. Non stop gleda koja kamera se pomerila, ko je u Šiša baru i kod Drveta. Kao komentator je dobar. Aniti, Maji i Aneli ne izlazi iz bu*e, napolju im nosi pljeskavice. Daje dobar doprinos Eliti 9. Sveta Petka u Železniku je dobila fresku zbog tebe. Šestog januara si organizovao kuvana vina i rakije, vratio si Pufiju pare na kamatu... Bolji si čovek od 80% kuće. Preterao si što se Jovane tiče. Milica te unakazila. Unuk ide u štalu - rekao je Jovan.

- Uroš je jako prevrtljiva osoba kao drug i nema prijatelje. Njih niko ne tera da se druži sa njim, a posle im je Uroš kriv. On ih ne doživljava prijateljima. Sve ubadaš u metu, hrabar si. Svi se Asmina plaše, a ti to nikad nisi pokazao. Jako si uredan i pedantan, nesebičan si, ali si loš prijatelj. Bora pati zbog Milice, najbolji prijatelj te povredio. U odnosu sa Anastasijom te ne krivim. Matora je rekla da šalje Boru u zolaciju - rekla je Dragana.

- Ona bi izdala sve, pa što ne bi i mene -rekao je Bora.

- Ona ga nikad nije opsovala. Ona mu je veći prijatelj nego oni - rekla je Dragana.

Autor: A.Anđić