Bio je trezan kad smo se ljubili, samo da se Maja ne umeša! Boginja nastavlja da spušta kriterijume zbog Filipa, moli Boga da Marinkovićeva OTPIŠE Đukića! (VIDEO)

Dokle će ga čekati?

Tanja Stijelja Boginja stigla je u Rajski vrt kod Drveta mudrosti, te je odmah otkrila da je odlično raspoložena.

- Malo sam se zbližila sa Filipom, provodimo vreme zajedno, lepo se osećam, nema više niko da se meša i eto. U utorak smo se ljubili, bio je trezan, češkamo se, držimo se za ruke. Pitali su ga, rekao je da će da obavi razgovor sa mnom, ide sve polako i mislim da će sve biti kako treba. Verujem da sad malo razmišlja, gleda kako se ponašam, ali mislim da će doći do razgovora. Od njega ne može baš mnogo da se izvuče, ne mogu od njega da se izvuku informacije, on neće da priča mnogo, ali mislim da će sve doći na svoje. Postupci govore da sam mu sad malo više draga, juče je došao do mog kreveta, dolazi sam i tako. Sa Majom šta se dešava ne znam, vidim da ne razgovaraju, vidim da se ne meša više, sa ostalima nema ništa. Ali za Maju se nikad ne zna, kad se najmanje nadaš ona umeša prste. Mislim da se Maji ne sviđa Filip, nego joj je inat zbog mene, ima neki problem sa mnom, ona je takva, voli sve da ima za sebe, da uvek bude u priči, kad najmanje očuješ, ona ti naudi - navela je ona.

- Šta kažeš da govorkanja da se Filip sviđa i Aneli - pitalo je Drvo.

- Ne, mislim da ne, ona je rekla da se ona samo igra u kući, ali se momci igraju sa njom - rekla je Boginja i dodala:

- Dobro je što on ne pije više, evo već druga žurka, on je trezan. Ljubili smo se kad je bio trezan, što je dobro.

- Ko ti najviše smeta, kad kažeš oni vole da se petljaju - pitalo je Drvo.

- Pa Maja, ona meni ne smeta, ali ne volim takve osobe. Ljigava mi je nekako, ne samo u ljubavnim odnosima već i u prijateljstvima, sa svima će biti dobra, ali ne misli zapravo tako, ne volim takve osobe, baš je proračunata. Ona je sad našla novog potrčka, ovu novu devojku što je ušla. Ne misli ni o kome dobro, naročito o devojkama - rekla je Boginja.

Drvo ju je pitalo da li ima neku tajnu.

- Ispred diskoteke je Asmin rekao Todićki da mu se sviđa, ali njeno ponašanje mu se ne sviđa. Mislim da se njemu ne sviđa niko. Imam osećaj da će on na kraju da se pomiri sa Aneli, zato ona drži Maju blizu sebe, mislim da mu se Maja ne sviđa, brani je, a ne zna ni on što je brani - rekla je ona.

Autor: R.L.