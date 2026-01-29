IMA TE AFINITETE! Bora Santana prozvao Anastasiju, uveren da je naklonjena ženama, opleo po njenoj ženstvenosti: NOSILA SI SIVI SAKO KAO DA SI IZAŠLA IZ TRAMVAJA DVOJKE! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Prvo pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'' postavljeno je Anastasiji Brčić.

- Ko se bolje ljubi? Sandra, Murat ili Bora? - glasilo je pitanje.

- Sandra - odgovorila je Anastasija.

- Ona je takva. Ima te afinitete. Ona je živela sa dve le*bejke. Rekla mi je da su joj svi muškarci bili isfeminizirani, sve je jasno. Mislio sam i da joj se Matora doparala, sve je jasno kao dan. Ona se brinula šta će njen ćaća da joj kaže, a Murat je pokazao da je ona jedna obična smrda. Ja neću da se borim za nju, ona je jedna le*bejka. Kunem se da je svojim ponašanjem pokazala. Dušica joj se dopadala, a ja sam joj bio gadan. Neka vodi Sandru, Murata i Dušicu kod majke - rekao je Bora.

- Ono što ja radim, sa tvojom zlobom ne može da se uporedi - kazala je Anastasija.

- Nosila si onaj sako kao da si izašla iz tramvaja dvojke - kazao je Bora.

