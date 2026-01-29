AKTUELNO

Zadruga

IMA TE AFINITETE! Bora Santana prozvao Anastasiju, uveren da je naklonjena ženama, opleo po njenoj ženstvenosti: NOSILA SI SIVI SAKO KAO DA SI IZAŠLA IZ TRAMVAJA DVOJKE! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bez dlake na jeziku!

Prvo pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'' postavljeno je Anastasiji Brčić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ko se bolje ljubi? Sandra, Murat ili Bora? - glasilo je pitanje.

- Sandra - odgovorila je Anastasija.

- Ona je takva. Ima te afinitete. Ona je živela sa dve le*bejke. Rekla mi je da su joj svi muškarci bili isfeminizirani, sve je jasno. Mislio sam i da joj se Matora doparala, sve je jasno kao dan. Ona se brinula šta će njen ćaća da joj kaže, a Murat je pokazao da je ona jedna obična smrda. Ja neću da se borim za nju, ona je jedna le*bejka. Kunem se da je svojim ponašanjem pokazala. Dušica joj se dopadala, a ja sam joj bio gadan. Neka vodi Sandru, Murata i Dušicu kod majke - rekao je Bora.

- Ono što ja radim, sa tvojom zlobom ne može da se uporedi - kazala je Anastasija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nosila si onaj sako kao da si izašla iz tramvaja dvojke - kazao je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

CHAT GPT joj je zakržljao: Bora Santana prozvao Vanju, Maja obrisala patos s Boginjom i Prodanovićkom: Kao da su ih iz štale pustili... (VIDEO)

Domaći

'MISLIM DA TVOJI RODITELJI LAŽU!' Janjuš uveren da je Anđela otkrila ISITNU u vezi svoje porodice, pa žestoko opleo po Munji: ŽELEO SI DA ME PONIZIŠ!

Zadruga

Ne može da se izvuče: Vanjina podela budžeta proglašena DEBAKLOM, Bora Santana jedva dočekao da joj saspe istinu u lice! (VIDEO)

Zadruga

Napaćen si momak, nesrećan, NA SILU ISFEMINIZIRAN! Ovaj trenutak su svi čekali, Bora sasuo Urošu sve u lice, niko nije mogao da ga zaustavi! (VIDEO)

Zadruga

NEARTIKULISANA SI: Terza iskazao najdublje GAĐENJE prema Aneli, pa opleo po Slađi Poršelini! (VIDEO)

Zadruga

PONAŠA SE KAO DA IMA OSAMNAEST GODINA: Janjuš očitao Filipu lekciju o ponašanju, smatra da je dotakao samo DNO zbog udvaranja Aneli: GOTIVIM TE, ALI I