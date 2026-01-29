Bez dlake na jeziku!
Prvo pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'' postavljeno je Anastasiji Brčić.
- Ko se bolje ljubi? Sandra, Murat ili Bora? - glasilo je pitanje.
- Sandra - odgovorila je Anastasija.
- Ona je takva. Ima te afinitete. Ona je živela sa dve le*bejke. Rekla mi je da su joj svi muškarci bili isfeminizirani, sve je jasno. Mislio sam i da joj se Matora doparala, sve je jasno kao dan. Ona se brinula šta će njen ćaća da joj kaže, a Murat je pokazao da je ona jedna obična smrda. Ja neću da se borim za nju, ona je jedna le*bejka. Kunem se da je svojim ponašanjem pokazala. Dušica joj se dopadala, a ja sam joj bio gadan. Neka vodi Sandru, Murata i Dušicu kod majke - rekao je Bora.
- Ono što ja radim, sa tvojom zlobom ne može da se uporedi - kazala je Anastasija.
- Nosila si onaj sako kao da si izašla iz tramvaja dvojke - kazao je Bora.
Detaljnije u nastavku ovog teksta.
Autor: S.Z.