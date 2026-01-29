STALA NA NJENU STRANU: Vanja Živić osudila Anđela jer je slao Mileni EKSPLICITNE poruke, on joj odbrusio! (VIDEO)

Bukti rat!

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'' postavljeno je Mileni Kačavendi.

- Milena, zbog čega si svu krivicu svalila na Anđela kada je reč o vašim porukama? Oboje ste pisali poruke i dopisivali se - glasilo je pitanje.

- Prvo, mi se nismo muvali da bi on meni mogao da pošalje je*ačku poruku. On je iz nebuha samo poslao sliku, a ja mu povod nisam znala. Ne znam odakle mu herca da to uradi - rekla je Milena.

- Očigledno je da si dala povod za to. Tvojim izdanjima u krevetu si me izazvala na to - dodao je Anđelo.

- Ako je Milena bila na moru, kako si očekivao da ti se javi na video? U skafanderu? - upitala je Vanja.

- Vanja, da li si ti bila pored pa znaš? Nisi! Bila si ovde pored nas kad smo se grlili, dovoljan povod - kazao je Anđelo.

- Ti si babo*ebac - dodala je Milena.

Autor: S.Z.