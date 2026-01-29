AKTUELNO

Jovana pevačica luda za Lukom? Terza uhvatio njene poglede, Anita šokirala reakcijom (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Sve prebacili na sprdnju!

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Voditeljka Ivana Šopić najavila je prilog, a takmičari najgledanijeg rijalitija u regionu imali su priliku da pogledaju kako Borislav Terzić Terza priča da Jovana Cvijanović stalno gleda Luku Vujovića.

- Ovo je šala, ložili smo Anitu - rekao je Luka.

- Sprdali smo se, tako isto i za Saru - dodala je Anita.

- Ja sam rekao da vidim da Jovana prolazi i da stalno gleda u Luku. On je govorio da ga gleda danima, ali ne znam da li se šalio - pričao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

- Možda je pogrešno video i pogrešno shvatio. Mi smo bili u odabranima, uopšte ne doživljam Luku na takav način i da ga gledam kao da se on meni dopada - govorila je Jovana.

- Ja nisam ništa primetila i mislim da je zezanje jer je Anita ljubomorna i komentariše sve devojke - dodala je Sofija.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

