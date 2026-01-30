AKTUELNO

Puče tikva: Maji pukao film! Više neće da ćuti Aniti, najavila joj žestoko urnisanje! (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Voditeljka Ivana Šopić najavila je prilog, a takmičari najgledanijeg rijalitija u regionu imali su priliku da pogledaju kako Anita Stanojlović i Luka Vujović komentarišu Maju Marinković i Filipa Cara.

- Ja ne znam šta je bilo na klipu i ne pričam na klipu. Što se tiče Filipa Anđelo i ja smo još bili u vezi, Filip me je nešto prozivao na nekom klipu, a kad smo raskinuli stigla mi je poruka od njega: "Pozovi me kad možeš". Ja sam to rekla Tamari, on je meni prozivao i nisam znala šta hoće. On je meni tu pričao da mu je Maja pravila probleme i da je Anđelo folirant. Nikad se nismo muvali. On mi ne napisao da dolazi u Beograd da idemo na kafu, ja nisam odgovorila - pričala je Anita.

- Ja sam podržala njihovu vezu i kad su svi najgore komentarisali. Ja se nisam petljala, kao što smo Luka i ja imali situacije na početku. Anita je jako kvarna i jako bezobrazna prema meni jer sam ja prema njoj dobra - rekla je Maja.

- Dača je rekao da si ti rekla da te Luka gleda - dodala je Anita.

- Ja ne želim da se petljam u njihov odnos. Ona je očigledno ljubomorno. Nameću da ih ne volimo, a ko? Ja ih ne vidim u vremenu i prostoru. Moj klip ovakav da je izašao, pa znači da ona ima lošu nameru. Ovde nije poenta Car. Čime sam ja pokazala da imam nešto protiv nje? - nastavila je Maja.

- Ja nisam ljubomorna, majke mi. Tad je bila neka tema da je šetala gola i mi smo tamo komentarisali - rekla je Anita.

- Ja ću onda njihovu vezu da komentarišem relano - dodala je Maja.

- Bila si kvarna kad si komentarisala za šetanje u gaćicama i rekla si da se on smeje na kvarno. Na mene to ne utiče, ti imaš pravo - rekla je Stanojlovićeva.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

