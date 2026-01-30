Ja sam to sprečila svojim ulaskom: Aneli misli da su Luka i Maja bili na korak do veze, uverena da će ponovo krenuti na crnu mambu! (VIDEO)

Takmičari dali svoj sud o raskidu Anite i Luke!

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Voditeljka Ivana Šopić najavila je prilog, a takmičari najgledanijeg rijalitija u regionu imali su priliku da pogledaju kompilaciju sa društvene mreže Instagram gde su Aneli Ahmić i Filip Đukić intimni, a Luka Vujović plače uz pesmu za "Za inat rođena".

Haos Anite i Luke prekinuo je komentarisanje klipa, pa su takmičari dali sud o tome.

- Ja znam da Luka mene gotivi i nema u sebi da mene opsuje i uvrede, a to nije imao ni pre. Sve što bi uradio bilo bi veštački. Anita je mnogo kvarna. Ja da sam prvi put večeras videla klip eskivirala bih, ali mi je već nje pun k*rac. Ja ne mogu da nestanem i neće meni niko da kaže da li ću da idem u tangicama. Ona je videla ove poglede, ali ja razumem njega. Bolje mi je neko da me tresne, nego da mi kvoca 24 sata. Ovo je klasično ispiranje mozga i svaki klip im je isti. Oni su tek mesec dana u vezi, a veza im je bolesna. Ja sam na početku podržala odnos, nisam se mešala i pravila situacije da može da bude ljubomorno. Ona je takva. Došlo je sve na Anđelovo, a ja ne bih rekla da je Maja luda. Ja kad pravim kataklizme pravim na pravi način, a ne svaki dan - govorila je Maja.

- Maja je vešto izbegla da kaže da li primećuje nešto sa Lukine strane - dodao je Dača.

- Ako ti se neko dopadne jednom to ne može da nestane. Ja da sam lično videla da on nešto radi ne, ali ako su drugi primerili - rekla je ona.

- Aneli, da li likuješ? - pitala je voditeljka.

- Ne. Šokantno mi je da mu posle mesec dana veze lupi šamar. Da li znaš kako se osećam u izolaciji? Imam košmare, dižem se nekad pre pesme. Ona je teška progoniteljka. Ona je znala kakav je Luka i šta je meni radio. Sve ovo što radi njoj radio je meni sa njom. Karma je kučka i jako se brzo vratila. Luka i ja smo ovde za naših mesec, dva veze cvetali u ljubavi i samo se ljubakali. On će verovatno da se pomiri sa njom da bi ispao paćenik. Vidimo da je ona uhoditeljka i da mu ne da mira. Koliko puta smo on i ja raskinuli i šest dana ne komuniciramo? Ja njega nisam uhodila. Maja će da mu bude sledeća stanica i to je prirodna selekcija, a ja sam to sprečila svojim ulaskom - govorila je Aneli.

- To je bilo tako u početku i ja nisam htela da ga drukam. Ne može sad da dođe do toga da Luka i ja završimo zajedno, niti bih sebi dozvolila ljubavni odnos posle nekih stvari. Bio mi je simpatičan, svideo mi se, ali sebi sad to ne bih dozvolila. Ja večeras nisam mogla da iskuliram, ćutala sam i pukla. Ja sam videla na klipu večeras, to je sindrom ljudi koji su u vezi da pričaju da njih ne vole - dodala je Maja.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić