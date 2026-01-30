Uzeću joj dete, KAZNIĆU JE za sve ove godine! Asmin odlučio da Nora nastavi život sa njim, URADIĆE SVE DA UNIŠTI Aneli! (VIDEO)

Potpuno je siguran u svoje odluke.

Dača Virijević i Asmin Durdžić su ovog jutra razgovarali o Maji Marinković i o tome da li bi Asmin bio sa njom.

- Bio bi sa Majom - rekao je Dača.

- Pa da, ali to bi bio karambol, to bi bila propast - rekao je Asmin.

- Da ona hoće, on bi ušao s njom u vezu. Ali mirniji su ovako, više im odgovara ovako - konstatovao je Dača.

Oni su potom počeli da pričaju o Aneli Ahmić, a Terza im se pridružio.

- Što tad nije rekla, nego sad ubicom zove oca svog deteta - rekao je Dača.

- Ona nema granice - naveo je Asmin.

- Ja kad izađem idem odmah po advokata - dodao je Terza.

- Ja ću joj uzeti dete, odmah, iste sekunde direkt, koliko god me bude koštalo, direkt za Sarajevo. Ima da je kaznim za sve godine - bio je besan Durdžić.

Asmin je potom pričao detalje drame sa svadbe o kojoj je Aneli sinoć pričala.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.