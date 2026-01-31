AKTUELNO

Zadruga

NETRPELJIVOST ISIJAVA IZ NJEGA! Ivan jedva dočekao da se izbreca Anđelu kako bi se dodvorio Aneli: Tvoja reč nije validna! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bukti rat!

Dača Virijević dobio je reč od novinara portala Pink.rs, Darka Tanasijevića kako bi prokomentarisao sukob Anđela Rankovića i Aneli Ahmić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Dačo, šta si ti uočio, kada je reč o raspravi Anđela i Aneli? - upitao je Darko.

- Aneli je napadala Anđela dok je on izlagao - rekao je Dača.

- Nisam pristrasan kad komentarišem. Kako vidim tako i komentarišem, nije važno da li sam sa nekim dobar ili ne - kazao je Anđelo.

- Što onda sve ostale teme nisi komentarisao? Si*o jedna. Tvoja reč nema nikakvu validnost - kazao je Ivan.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

OKRENUO JOJ LEĐA BRZINOM SVETLOSTI: Ivan jedva dočekao da ponizi Miljanu, ovome se nije nadala! (VIDEO)

Zadruga

UROTILI SE PROTIV NJEGA! Ivan i Dača svim silama osuli rafal po Anđelu: FETIŠARU JEDAN, ŽELEO SI... (VIDEO)

Zadruga

ZATRAŽIĆU OD SUDSKOG VEŠTAKA DA...: Asmin preduzima RADIKALNE MERE kako bi se borio za starateljstvom nad Norom, Aneli udarila niže nego ikad i uputil

Zadruga

ŠLIHTALI STE SE NE NERIU, A... Miljana jedva dočekala da slasno osoli po Bebicinoj veridbi, pa Ivan stao na njenu stranu! (VIDEO)

Zadruga

'ŽENA OD ČETRDESET GODINA NE ZNA DA UKLJUČI ŠPORET!' Ivan jedva dočekao da slasno osoli po Žani, ponizio je kao MAJKU, pa dobio njen ODGOVOR! (VIDEO)

Zadruga

'NE ŽELIM OVAKAV ODNOS!' Janjuš nazvao Aneli LAŽOVOM, posumnjao da se ohladila od njega, pa izazvao njenu BURNU reakciju: KAKO TE NIJE SRAMOTA?! (VIDE