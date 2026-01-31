NETRPELJIVOST ISIJAVA IZ NJEGA! Ivan jedva dočekao da se izbreca Anđelu kako bi se dodvorio Aneli: Tvoja reč nije validna! (VIDEO)

Bukti rat!

Dača Virijević dobio je reč od novinara portala Pink.rs, Darka Tanasijevića kako bi prokomentarisao sukob Anđela Rankovića i Aneli Ahmić.

- Dačo, šta si ti uočio, kada je reč o raspravi Anđela i Aneli? - upitao je Darko.

- Aneli je napadala Anđela dok je on izlagao - rekao je Dača.

- Nisam pristrasan kad komentarišem. Kako vidim tako i komentarišem, nije važno da li sam sa nekim dobar ili ne - kazao je Anđelo.

- Što onda sve ostale teme nisi komentarisao? Si*o jedna. Tvoja reč nema nikakvu validnost - kazao je Ivan.

