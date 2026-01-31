AKTUELNO

OSUŠILA SI SE KAO LOSOS, TI SI ZA STACIONARNO LEČENJE! Kačavenda osudila Aneline morbidnosti, pa joj sasula sve u lice: PEREŠ SE OD ASMINA S KOJIM SI SE DR*ALA U HOTELU! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Napeta situacija u Beloj kući!

Naredni koji je prokomentarisao rat Asmina Durdžića i Aneli Ahmić bio je Ivan Marinković.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ivane, kako gledaš na situaciju u kojoj je Aneli? - upitao je Darko.

- Ona se sada nalazi u mulju. Nije znala kako da ispliva na površini, pa je našla pogrešan način - kazao je Ivan.

- Milena, kakav je tvoj stav o svemu što si čula? - upitao je Darko.

- Aneli je jedna prostakuša, jedna lažovčina. Nameštala je ljude, ovo nije prvi put da ona nekog želi da namesti i slaže. Aneli nekom priča o nasilju? Pokreće jednu morbidnu temu - kazala je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nije to morbidna tema - kazala je Aneli.

- Molim, nego šta?! Smećarko jedna, sad govoriš da je monsturum Asmin, a drpala si se sa njim. Seljančuro jedna, osušila si se kao losos. Ti si za stacionarno lečenje. Luka, Asmin bi trebalo da se okume jer su se rešili ove klošarke - kazala je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.

