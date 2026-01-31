ONA IMA MANJAK SAMOPOUZDANJA! Luka bez pardona srozao Anitu, pa je pribio na samo dno svojom izjavom: VERUJEM DA JE BILA SA RELJOM, NE MOGU DA BRANIM... (VIDEO)

Šok!

Darko Tanasijević dao je reč Luki Vujoviću kako bi progovorio o svom odosu sa Anitom Stanojlović.

- Luka, da li ti smeta Anitino posesivno ponašanje? - upitao je Darko.

- Ona ima manjak samopouzdanja. Ako sam izabrao nju, onda treba da mi veruje. Ništa osim toga ne treba da je zanima. Jedino važno treba da joj bude to kako ja gledam na nju, a ne da se bavi nekim drugim stvarima. Treba da bude stava da ako s drugom uradim nešto, da me ostavi kao kera, da puca od samopouzdanja. Ona ipak veruje Aneli koja namerno govori kako ja gledam u nju i Anita još manje veruje u sebe - kazao je Luka.

- Optuživao si Anitu da sve to radi da bi ispala žrtva. Da li misliš da ona nije iskrena prema tebi? - upitao je Darko.

- Ona je samo opsesivna. Ne mislim da nema emocije - kazao je Luka.

- Anita, pitanje imam za tebe. Zbog čega kada učesnici pojedini kažu da Luka gleda Maju, ti pred njima kažeš da nije tako, a onda ga opet napadneš? - upitao je Darko.

- Darko, evo, ja ću njemu od sada za sve da ćutim - renula je Anita.

- Ja kada je pitam da li gledam Maju, Anita kaže da ne zna i kako nije videla - kazao je Luka.

- Kako gledaš na priču koja se tiče toga da je imala aferu sa reperom Reljom Popovićem? - upitao je Darko.

- Darko, meni se Anita zaklela, ali bih bio neisken kada bih rekao da joj verujem u potpunosti. Ne mogu da branim nešto što je neodbranjivo. Verujem da je bila sa Reljom - kazao je Luka.

Autor: S.Z.