BUKTI RAT: Sukob Matore i Bore se nastavlja, prijateljstvo se raspalo u paramparčad! (VIDEO)

Bora Santana i Jovana Tomić Matora nastavili su svoj sukob, te je došlo do teških reči.

- O Matoroj tri kuće u Železniku nemaju lepu reč da kažu. Na svadbu njenu sa Anitim nije želeo otac da joj dođe, rekao je:''nemoj da ih sve po*bijam'' - kazao je Bora.

- Neću da dopustim da ovako pričaš. Anita, da li je to moj otac rekao? - upitala je Matora.

- Nije, nikada - kazala je Anita.

- Milice, spasila si se ovog čoveka. Dobro je da si se otarasila ovog zla - kazala je Matora.

- Bora je rekao Matoroj i meni da smo sektašice, mene je nazvao mutavom. Njegove psovke su prevazišle sve granice - kazala je Dragana.

- Šta sam ja to osim one jedne uvrede rekao Matoroj? - upitao je Bora.

- Ceo dan si me vređao. Idi leči se - kazala je Matora.

Autor: S.Z.