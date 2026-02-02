AKTUELNO

Zadruga

Čega se pametan stidi, time se... Alibaba ponosan na sebe jer je vređalica Bore Santane za njegovu mala maca! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Asmin Durdžić ćaskao je s Dačom Virijevićem i Minom Vrbaški u pušionici o svom ponašanju, te je tako istakao da je vređalica Bore Santane za njega mala maca i da će on svoju tek aktivirati.

pročitajte još

Najviše je ukanalio: Dača ubeđen da je Luka svima priznao da je istina navodna aferi Anite i Relje Popovića! (VIDEO)

- Ja ako ih budem vređao, izleteće naglavačke u jezero - rekao je Alibaba.

- Koga? - upitao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sve. Bora kako vređa on je nula za mene, ali ne želim jer sam prošle godine ispao monstrum, a nisam ni ušao u rijaliti. Bora je nula kad mene prebaci, ali već sam ispao najgori i zato ne želim. Ovo što radi Bora je smešno - rekao je Alibaba.

- Kako si polio Aneli - smejao se Dača.

pročitajte još

Živao sam sa njom, a sad pored ležim sa novom devojkom: Lukino šok priznanje o osećanjima prema Aneli, u njenim očima konačno video pokajanje! (VIDEO)

- Hteo sam da je polio u facu i zalepim joj ono iz pepeljare. Ona ne bi izdržala dva dana da krenem da je maltretiram, ali to mi nije u interesu. Videćeš kad uđem s muškarcem u sukob šta ću da radim, ne mogu sa ženama - rekao je Alibaba.

Foto: TV Pink Printscreen

pročitajte još

Čudan je, ceo dan šeta krugove: Kačavendu i dalje niko ne može da ubedi da Janjuš nije odlepio za njom, ali je više ne zanima! (VIDEO)

Detaljnije pogledajte u nastavku. 

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Čega se pametan stidi... Anita ponosna jer je Đukić ljubio napolju, a u Eliti mu služi samo za s*ks! (VIDEO)

Politika

Đurđev: Čega se pametan stidi, time se Miroslav Aleksić ponosi!

Politika

Mirković reagovao na Lazovićevo licemerje: Čega se pametan stidi, time se budala ponosi!

Zadruga

Kakva mala Sara, bićeš gora od nje: Radi vređalica Bore Santane, zbog Luksa unakazio Anastasiju! (VIDEO)

Zadruga

Čega se pametan stidi, budala se ponosi: Bebica oštro prokomentarisao Poršelinu, pa Škatariću otkrio ko ga ogovara iza leđa! (VIDEO)

Politika

ČEGA SE PAMETAN STIDI, ONI SE HVALE: Opozicija tražila od EU da stopira novac za vrtiće, bolnice i puteve u Srbiji!