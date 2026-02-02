Čega se pametan stidi, time se... Alibaba ponosan na sebe jer je vređalica Bore Santane za njegovu mala maca! (VIDEO)

Šok!

Asmin Durdžić ćaskao je s Dačom Virijevićem i Minom Vrbaški u pušionici o svom ponašanju, te je tako istakao da je vređalica Bore Santane za njega mala maca i da će on svoju tek aktivirati.

- Ja ako ih budem vređao, izleteće naglavačke u jezero - rekao je Alibaba.

- Koga? - upitao je Dača.

- Sve. Bora kako vređa on je nula za mene, ali ne želim jer sam prošle godine ispao monstrum, a nisam ni ušao u rijaliti. Bora je nula kad mene prebaci, ali već sam ispao najgori i zato ne želim. Ovo što radi Bora je smešno - rekao je Alibaba.

- Kako si polio Aneli - smejao se Dača.

- Hteo sam da je polio u facu i zalepim joj ono iz pepeljare. Ona ne bi izdržala dva dana da krenem da je maltretiram, ali to mi nije u interesu. Videćeš kad uđem s muškarcem u sukob šta ću da radim, ne mogu sa ženama - rekao je Alibaba.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić