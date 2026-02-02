Besan kao ris: Milan opleo po Luki, ne može da sakrije koliko je razočaran u njega! (VIDEO)

Pukla tikva!
Tokom "Igre istine" Lepi Mića želeo je da čuje od Milana Stojičkovića zbog čega je besan na Luku Vujovića i kako gleda na haos koji su sinoć imali.
- Rekao mi je da ostavim uvek nju. To što je ušao u vezu i ne odgovara mu, to je njegov problem. Nikoga u životu nisam prodao. Mene je sramota ovo da komentarišem - rekao je Milan.
- Došlo je pismo za Lukinu slavu da mi se izvini, a on me prvi zauzstavio da se izvini - dodala je Jovana advokatica.
- Ja prvi? Stvarno si pametna, da se primetiti - rekao je Milan.
Autor: A. Nikolić