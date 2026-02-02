Koštao je alkohol prijateljstva: Janjuš zgrožen Kačavendinim ponašanjem utorokom, ona na sve načine pokušava da se izvuče iz kanala! (VIDEO)

Au!

Takmičari Elite 9 danas biraju najzlonamerniju osobu u Beloj kući, a reč je dobio Marko Janjušević Janjuš.

- Pre dve godine sam boravio ovde sa 30 i kusur ljudi, od toga 20 i nešto zlonamernih prema meni. Ja ovde problema nemam. Vama se loše stvari dešavaju, loše stvari radite. Kad vratim film koliko ste bili zli i pakosni tako trpite i ove godine. Meni su zlonamerne osobe koje ja volim. Prema meni je bila zlonamerna Matora. Odnos Luke i Anite, Luku ne mogu da stavim kao zlonamernu jer smatram da nije. Anita je pokazala da je zlonamerna prema ljudima iz spoljnog sveta koji nisu možda očekivali da će se spominjati, a ti si učinila da se spominju bez ikakvog razloga. Treće mesto je Kačavenda. Mislim da tvoje ponašanje poslednjih dana prema meni nije u redu - rekao je Janjuš.

- Ja ne mislim da sam nešto loše uraduila, a to je bilo dobronamerno zbog Vanje koja je imala groznicu. Ja se ne sećam da sam se ja izdrala na tebe. Kakva je to reakcija na Vanjino du*e? Danas Sofija dolazi u sobu i kaže da je Janjuš komentarisao kako mu je Milka njegova dala čaj za lečenje alkoholizma. Ja čaj za tako nešto nisam nikad dobila da bih ti ga dala. Ja sam čaj našla u odabranima. Darko mi je rekao da ti govoriš da si vrteo krugove sa Terzom, pa vrtiš krugove sa Mikijem, pa da sam ja rekla da si ljubomoran. Sofija mi je provukla da nisi spavao. Ne znam ko je tebi dao za pravo da se dereš na mene? Imaš lošu nameru u ovom trenutku. Nije Vanjino d*e u pitanju već nešto drugo. Smatram da si hteo sa mnom normalno da pričaš mogao si ujutru da mi kažeš: "Istripovala si se, nisam se drao na tebe" - rekla je Milena.

- Tvoje ponašanje je strašno. Četiri puta sam ti prećutao gde padaš i dozvoiljavaš da ti se ljudi slade. To ti ne odgovara! Kad sam ti govorio da ne piješ ja sam zlonameran. Još jače pojačaj jer si ti pametna. Tvoje odgovaranje je problem i gde gledam da se kanališ još više. Ti ustaješ ovde ženi koja ima 36 godina... Njoj nema leka već dve godine. Godinu i po dana od tvoje operacije je i svakih sedam dana si ti otvorena. Kad sam govorio da ovo nije mesto za tebe da se ovde lečiš... Nije ti mesto ovde! Ja nisam ljubomoran na tvoj odnos, ja sam zgrožen - rekao je Janjuš.

- Broj dva je Bora Santana. Mislim da si prešao sve moguće granice. Sorbonu si vređao, Dušicu si vređao. Došao si da ti se s*ru na glavu, izgubio si sebe načisto. Treća je Jovana Pevačica - rekla je Milena.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić