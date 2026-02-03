Dala je oružje da je rešetaju: Terza razvezao jezik i brutalno urnisao Milenu Kačavendu zbog poniženja! (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', a voditelj Milan Milošević dao je reč Mileni Kačavendi kako bi progovorila o svađi sa Markom Janjuševićem Janjušem.

- Njegova reakcija je bila potpuno nerealna jer ja ništa uradila nisam. Sad je sve rekao apsolutno, ja nikad nisam rekla da sam ovde zvezda i bitna, to on govori za sebe. Mislim da je ljubomoran, ne vidim razlog za ovakve ispade. Moje je pravo da mislim i steknem utisak da određene stvari radim namerno. Ja sam mu otvoreno rekla šta se napolju dešava, ali je on upravo govorio da ja ljude navlačim i indirektno je rekao da bi možda njega navukla - rekla je Milena.

- Kako gledaš na ljude koji pričaju da si ti odlepila za njim i ubeđuješ ostale da je on zaljubljen u tebe? - upitao je Milan.

- Svako ima pravo na svoje mišljenje. Ja sam se jasno izjasnila da imam emocije, ali nisam ga uhodila niti bilo šta uradila - rekla je Milena.

- Suludo mi je da dođe i kaže da je zaljubljena - rekao je Janjuš.

- Ja to nisam rekla - rekla je Milena.

- Danas je izjavila: ''Ja sa ovakvim muškarcem nikad ne bih bila'' - rekao je Janjuš.

- Izgleda da te to baš pogađa, samim tim mislim da si ljubomoran - rekla je Milena.

- Ti ne želiš da prihvatiš ono što ja pričam, a to je da me drage osobe povrede - rekao je Janjuš.

- Anđelo i Kačavenda su imali najstrašnije svađe, a onda dozvoljava sebi da se čuje sa čovekom na video-poziv. Posle tih poruka koje je on tebi slao, ona dođe ovde i ima odnos kakav ima s njim. Namerno je pokazala Vanju Živić u izolaciju s Anđelom i tu je pokazala sujetu, ali ja sad provodim vreme s njom i ona 17 sati priča o Janjušu od 24 sata. Meni je Janjuš rekao da on nju ne gleda za vezu nego da bi bili u šemi i to je to. Kačavenda nikad sebi nije dozvolila da je povežu s muškarcem, a ove sezone tri muškarca. Dala je oružje svim ovim ljudima da je rešetaju i svi komentarišu, baš je preterala. Što se tiče Anđela i nje, ona je sebe ponizila i to je to. Ona je poludela za Janjušem od samog početka - rekao je Terza.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić