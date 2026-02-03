DELUJEŠ KAO DA SI GLADAN: Janjuš sasuo Milanu Stojičkoviću sve u lice, on pokušao da se opere od svih optužbi učesnika! (VIDEO)

Voditelj Milan Milošević dao je reč Marku Janjuševiću Janjušu kako bi prokomentarisao Milana Stojičkovića.

- Ima dosta stvari oko njega koje mi nisu jasne. Ne mogu da kažem da je on loš momak, ali je veoma čudan. Nije mi jasno da pominješ Karića i njegovu porodicu, a video si ih verovatno dva puta u životu. Karić i ti ste dva sveta, to moraš da shvatiš. On se nikada, baš nikada nije grabio za hranu. Deluješ kao da si gladan. Grabi se za hranu, kao da su mu oči gladne. Nije mi jasno da toliko forsiraš pozdravljanje Karića. Ja imam svoje prtijatelje, ali me je nekad blam da razdužim i pozdravljam ih. Moraš da shvatiš, nemaš nikakve veze sa Karićem. Deluješ ljudima ovde kao da si odsutan, ne znam kakve ti probleme imaš - rekao je Janjuš.

- Ovde se priča da ja nekom dugujem pare neke, to nije istina. Učesnici lažu. Karića pozdravljam jer mi je Osman poslao pozdrav putem pisma. Porodicu ne pozdravljam ovde, jer ih na taj način štitim. Ne vole da se pominju, to je jednostavno. Prijatelje ne želim da pozdravljam, moji prijatelji svi su veoma imućni, to su važni ljudi. Što se tiče mog odnosa sa Lukom, njega ne želim preterano ni da komentarišem, iskreno. Nije ni čudo što je Karić rekao da sam mu ovde jedino ja pravi prijatelj. To da se ja grabim za hranu, nije istina. Laž je da ja idem i grabim se za hranu, da se razumemo. Takav sam kakav sam - rekao je Milan Stojičković.

Autor: S.Z.