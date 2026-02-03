AKTUELNO

Zadruga

IMA LOŠU NAMERU: Aneli istakla da je Uroš SATKAN od zla, Terza smatra da se sladi uništavanjem tuđih veza: POKUŠAVA DA ZAVADI PAROVE! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Voditelj Milan Milošević saopštio je učesnicima ko se nalazi na trećem mestu najzlonamernijih osoba.

Foto: TV Pink Printscreen

- Aneli, ustani da prokomentarišeš tu osobu. Na trećem mestu je Uroš Stanić - rekao je voditelj.

- Jeste zlonameran. Prvenstveno je prema meni. Svima nam je nanosio zlo. Izdao je svakog s kim se družio. Lažno je spuštao lopte sa ljudima. Boru želi da navuče na neki greh. Vidi se da ima zlu nameru. Mene je nazivao ku*vom i dro*om. Nema ni trunke drobrote - kazala je Aneli.

- Pokušava svaki par da zavadi. Istina je da je zlonameran. Aneli mu je bila drugarica, vodila ga je u Sarajevo, a on je nju najstrašnije ispljuvao. Prema Asminu je zlonameran, kao i meni. On je jedna nula od čoveka, jedna gnjida - rekao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u video-klipu. 

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

POKUŠAVA DA OGADI ASMINA MAJI?! Aneli šokirala svojom izjavom, istakla da Durdžić pokušava da joj se PRIBLIŽI kad učesnici ne gledaju! (VIDEO)

Zadruga

'ODLUČILA SAM DA SE POVUČEM!' Aneli donela odluku da prekine druženje sa Ša zbog njegovog vređanja, reper poludeo: Zla je, ima lošu nameru..! (VIDEO)

Zadruga

UŽASNI SE PONAŠAŠ! Kačavenda sasula Aneli sve u lice, poručila joj da je dotakla samo DNO svojim ponašanjem, pa se osvrnula na Zoricu: Nisam imala nam

Zadruga

VEZA SE RASPALA U PARAMPARČAD! Anita zatražila Lukino IZVINJENJE jer je nije odbranio od Aneli, pa dobila HLADAN TUŠ: Ne moramo da pričamo do kraja ži

Zadruga

DA SAM NEŠTO ŽELELA, URADILA BIH! Mala pokušala da se opere od druženja sa Asminom, pa istakla da ga gleda kao PRIJATELJA! (VIDEO)

Zadruga

VAŠA VEZA JE PROPAST: Mića posavetovao Luku da se distancira od Sandre, Mateja smatra da je UTUČEN pored nje! (VIDEO)