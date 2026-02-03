IMA LOŠU NAMERU: Aneli istakla da je Uroš SATKAN od zla, Terza smatra da se sladi uništavanjem tuđih veza: POKUŠAVA DA ZAVADI PAROVE! (VIDEO)

Šok!
Voditelj Milan Milošević saopštio je učesnicima ko se nalazi na trećem mestu najzlonamernijih osoba.
- Aneli, ustani da prokomentarišeš tu osobu. Na trećem mestu je Uroš Stanić - rekao je voditelj.
- Jeste zlonameran. Prvenstveno je prema meni. Svima nam je nanosio zlo. Izdao je svakog s kim se družio. Lažno je spuštao lopte sa ljudima. Boru želi da navuče na neki greh. Vidi se da ima zlu nameru. Mene je nazivao ku*vom i dro*om. Nema ni trunke drobrote - kazala je Aneli.
- Pokušava svaki par da zavadi. Istina je da je zlonameran. Aneli mu je bila drugarica, vodila ga je u Sarajevo, a on je nju najstrašnije ispljuvao. Prema Asminu je zlonameran, kao i meni. On je jedna nula od čoveka, jedna gnjida - rekao je Terza.
Detaljnije pogledajte u video-klipu.
Autor: S.Z.