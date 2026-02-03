KAO IZ SPOTA! Luka i Anita u zanosu strasti, setili se njegovih ZATVORSKIH DANA, ona spomenula drugaricu Tamaru i njenog bivšeg koji je takođe ROBIJAO! (VIDEO)

Sad je jasno zašto joj se odmah dopao.

Anita Stanojlović i Luka Vujović izašli su ispred Dubioze tokom proslave rođendana Rade Todorović te su pričali o raznim temama, dok su se ponašali kao da glume u spotu.

Luka je ponovo pričao o svojim zatvorskim danima, pa je tako podstakao Anitu da se seti svoje drugarice Tamare koja je takođe dečka čekala da izađe iz zatvora.

- Kao moja Tami, ona je imala bivšeg isto tako, šest godina ga čekala iz zatvora - rekla je Anita.

- Kako se zove? Sigurno ga znam ako je preko bio u zatvoru - rekao je Luka.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.