Sad je jasno zašto joj se odmah dopao.
Anita Stanojlović i Luka Vujović izašli su ispred Dubioze tokom proslave rođendana Rade Todorović te su pričali o raznim temama, dok su se ponašali kao da glume u spotu.
Luka je ponovo pričao o svojim zatvorskim danima, pa je tako podstakao Anitu da se seti svoje drugarice Tamare koja je takođe dečka čekala da izađe iz zatvora.
- Kao moja Tami, ona je imala bivšeg isto tako, šest godina ga čekala iz zatvora - rekla je Anita.
- Kako se zove? Sigurno ga znam ako je preko bio u zatvoru - rekao je Luka.
Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.
Autor: R.L.