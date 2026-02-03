Mazio te je i masirao po preponama! Ivan tvrdi da su Bora i Uroš SVAŠTA RADILI ISPOD POKRIVAČA! (VIDEO)

Uroš ne negira!

Sledeće pitanje na "Igri istine" Terza je postavio Urošu Staniću.

- Šta osećaš prema Bori i da li su ti se povećale emocije, pošto vidim da skačeš za njega - pitao je Terza.

- Ja moram da taktiziram jer mi se on udalji, pa mi se vrati, napune mu glavu da treba da beži od mene. Ne smem da budem iskren, udaljiće se od mene, nisam zaljubljen družimo se. Mi se družimo, energetski smo se poklopili - rekao je Uroš.

- Ja ti se sad kunem da meni više prići nećeš - ispričao je Bora.

- Hoću da pitam da objasniš moj i Borin odnos - pitao je Uroš Ivana.

- Šta ti kao gej osoba vidiš na Bori. Mi smo kod Nece i Peca šokirani bili, sad je ovo jasno, Bori prija Uroš. Boginja na primer ne vidi na jedno oko trajno, izvini. Bora je toj devojci rekao u najgoroj svađi svašta, ismejavao si joj se, jesi, jesi - rekao je Ivan.

- Nisam se njoj smejao - rekao je Bora.

- Ne mislim da si gej, ali imaš neke neobične preferencije, držiš ga za ruku, preneli su mi, da ste šaputali, da te je mazio, da su vam nogice virele, da te je masirao po preponama - rekao je Ivan.

- Ja sam ti rekla ako se ne skloniš od njega da ćemo raskinuti, dala sam ti ulstimatum - dobacila je Anastasija.

- Ja imam pravo da ga ložim, da ga dovodim do ludila - rekao je Bora.

- Dovedi me do ludila - naveo je Uroš.

- On je rekao više puta da je zaljubljen u tebe - rekla je Matora.

Autor: R.L.