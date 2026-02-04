AKTUELNO

Zadruga

Rešila da povuče ručnu: Milena nekad utorkom cepala viski sve u šesnaest, a sad prešla na jogurt! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Preokret!

Milena Kačavenda imala je problema sa alkoholom poslednjih par nedelja zbog čega su svi takmičari jedva dočekali da je nagaze i nađu joj greške, a iako je ona tvrdila da neće prestati da pije, čini se da je donela drugačiju odluku.

Foto: TV Pink Printscreen

Obzirom da su se svi njeni cimeri spremili za žurku i uredno otišli, ona je odlučila da ipak večeras ne ode na žurku i ne pije jer očigledno ne može da kontroliše svoje ponašanje u pripitom stanju. Ipak, ona je u zamenu za alkohol uzela da pije jogurt.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

