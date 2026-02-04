AKTUELNO

Zadruga

Alibaba na granici da se zaljubi u Saru? Ona obelodanila sve detalje, ove noći će ga zavoditi do daske! (VIDEO)

Izvor: Pin.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Neće mu biti dobro!

Sara Stojanović poverila se robotu Toši da je Asmin Durdžić na granici da se zaljubi u nju, te je želela da mu obezbedi piće kako bi ga lakše zavela.

- Tošo, znaš da me Asmin odabrao da budem u Odabranima i hoću da mu se odužim. Večeras hoću da zavedem Asmina, sve ću da uradim jer znaš da sam vrca. Hoću da mu se odužim i da dobije pola flašice viskija - rekla je Sara.

Foto: TV Pink Printscreen

- Je l' si se ti zaljubila ili si na granici? - upitao je Toša.

- Mislim da je i on na ivici da se zaljubi - rekla je Sara.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

