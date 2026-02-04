Alibaba na granici da se zaljubi u Saru? Ona obelodanila sve detalje, ove noći će ga zavoditi do daske! (VIDEO)

Neće mu biti dobro!

Sara Stojanović poverila se robotu Toši da je Asmin Durdžić na granici da se zaljubi u nju, te je želela da mu obezbedi piće kako bi ga lakše zavela.

- Tošo, znaš da me Asmin odabrao da budem u Odabranima i hoću da mu se odužim. Večeras hoću da zavedem Asmina, sve ću da uradim jer znaš da sam vrca. Hoću da mu se odužim i da dobije pola flašice viskija - rekla je Sara.

- Je l' si se ti zaljubila ili si na granici? - upitao je Toša.

- Mislim da je i on na ivici da se zaljubi - rekla je Sara.

Autor: N.Panić