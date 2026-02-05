AKTUELNO

Zadruga

Šok nad šokovima: Luka opremio Kačavendnu argumentima za sukob za Janjušem, Terzom i Anđelom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Preokret!

Milena Kačavenda besnela je u pušionici, a Luka Vujović prišao joj je da joj kaže kako da se opravda u svađama koje ima sa muškarcima.

Foto: TV Pink Printscreen

- Terza priča o stavi i karakteru, a kako je zaboravio da je Anđelo ovde dve nedelje muvao Sofiju i šetao krugove? Viču da sam bila mrtva pijana juče, a ja nisam ni liznula alkohola. Videćemo šta će za mesec dana. Ja sam rekla kad ja da kažem onda je kraj. Tako je bilo i za Marinkovića, ja sam ga tužila i posle povukla tužbu. Čovek me ovde nije uvredio i ne dira me, što bih ja njega dirala? - govorila je Kačavenda.

- Milena i ja nismo imali razgovor o pomirenju. Koliko su vređali Janjuš, Terza i Anđelo u sedmici, a onda bliski? Da li Luka ljubi i grli? Ne. Mogu za sve da dam argument. Aneli je rekla daje Janjuš monstrum, da je izgubila dete, a leži u krevetu i grli je - dodao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

