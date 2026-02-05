AKTUELNO

Zadruga

Džaba je krečio: Dača uči Alibabu kako da ne bude najveći blam, Maja s pola snage sve pogazila! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Slab je na nju!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Danila Dača Virijeviću.

- Misliš li da ćeš Asminu napokon uspeti objasniti da su Todićka, mala Sara i ostale koje se kao zadnje očajnice nakače samo gori blam i kanal? - glasilo je pitanje.

pročitajte još

Aneli i Maja dočekale svoju pravdu: Zbog ovog pitanja cela kuća skočila je na noge, Kačavenda i Luka na meti osuda! (VIDEO)

- Ja sam mu to jutros rekao. Ne mislim da su ružne, ali njemu nije potrebo dao pravi scene kao sinoć u diskoteci, on je Sandru jahao na podu. Ja sam pokušavao jutros da mu objasnim, a on mi je rekao da više neće te stvari da radi. On se sad smeje Maji, a onda mi ona kaže: "Učitelju, džaba radiš neke stvari". Ako želi da se blamira, neka se blamira. Maja ga je ponizila i izblamirala. Ovo sa Todičkom i Sarom je blam - govorio je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Previše s*reš - dodao je Asmin.

- Nemoj tako, on ti je učitelj i daje ti dobre savete. Ja napolju kad imam frajere koji me spopadaju, a meni to ne odgovara ja prebacim drugaricama - rekla je Maja.

pročitajte još

Dno dna, blama ove žene nikad dosta: Janjušu prekipelo zbog Kačavendnih priča da je ljubomoran na Mikija, unakazio je kao nikad! (VIDEO)

- Sinoć je Maju kao pogodilo što ju je vređao, a ona se ubila od smeha. Maja je vešto prevrnula jednu situaciju Aneli kad smo mi bili kod Drveta. Ona je rekla da je ovako sve počelo i sa Janjušem i to mi je bilo interesantno, a ona se pravdala Aneli pre nego što sam rekao u radiju - nastavio je Dača.

- Budale, šta mene boli briga šta ona radi? Ona je meni to onako pričala i ne zanima me šta oni rade - dodala je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

DEMANTOVAO SAM SEBE! Nakon što je rekao da će u potpunosti ignorisati Maju, Asmin opet svu pažnju usmerio ka njoj! (VIDEO)

Zadruga

NE MOŽE DA JOJ ODOLI: Maja provalila Stanislava, pokušala da mu se UVALI u krevet! (VIDEO)

Farma

Peca otkrio da je dodirivao Elenu, Boža se zajapurio od besa, čitava kuća na nogama! (VIDEO)

Zadruga

Kakav blam! Dača nastavio da uhodi Aneli, ona ga porazila s pola snage u svađi (VIDEO)

Zadruga

RAZVIO SVOJU TEORIJU: Dača došao do zaključka da se Sofi poigrava s muškarcima, pa ipak joj ipak stavio do znanja da mu je draga! (VIDEO)

Zadruga

S pola snage: Maja u par poteza rešila sve ljubomorne dušmanke! (VIDEO)