Džaba je krečio: Dača uči Alibabu kako da ne bude najveći blam, Maja s pola snage sve pogazila! (VIDEO)

Slab je na nju!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Danila Dača Virijeviću.

- Misliš li da ćeš Asminu napokon uspeti objasniti da su Todićka, mala Sara i ostale koje se kao zadnje očajnice nakače samo gori blam i kanal? - glasilo je pitanje.

- Ja sam mu to jutros rekao. Ne mislim da su ružne, ali njemu nije potrebo dao pravi scene kao sinoć u diskoteci, on je Sandru jahao na podu. Ja sam pokušavao jutros da mu objasnim, a on mi je rekao da više neće te stvari da radi. On se sad smeje Maji, a onda mi ona kaže: "Učitelju, džaba radiš neke stvari". Ako želi da se blamira, neka se blamira. Maja ga je ponizila i izblamirala. Ovo sa Todičkom i Sarom je blam - govorio je Dača.

- Previše s*reš - dodao je Asmin.

- Nemoj tako, on ti je učitelj i daje ti dobre savete. Ja napolju kad imam frajere koji me spopadaju, a meni to ne odgovara ja prebacim drugaricama - rekla je Maja.

- Sinoć je Maju kao pogodilo što ju je vređao, a ona se ubila od smeha. Maja je vešto prevrnula jednu situaciju Aneli kad smo mi bili kod Drveta. Ona je rekla da je ovako sve počelo i sa Janjušem i to mi je bilo interesantno, a ona se pravdala Aneli pre nego što sam rekao u radiju - nastavio je Dača.

- Budale, šta mene boli briga šta ona radi? Ona je meni to onako pričala i ne zanima me šta oni rade - dodala je Aneli.

Autor: A. Nikolić