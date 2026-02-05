AKTUELNO

Šok!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje za Viktora Gagića.

Je l' možeš da veruješ Aniti, sve njene priče o Filipu i Maji, pa i ono za Milicu su se ispostvaile tačne? Ona tebi ne misli zlo.

- Misli mi zlo. Ja sam čuo da se klela u dete za neku kad je bila sa Matorom i onda se ispostavilo da je istina. Ne mogu da joj poverujem zbog nekih stvari koje je nama pričala za Luku. Oboje su nam pričali da prave dete, a ovde su rekli drugačije - rekao je Viktor.

Tetovka, blam, jahala šipke: Kačavenda natrljala Sofiji na nos sve što je radila za nju, ona konačno razvezala jezik i zgazila Daču! (VIDEO)

- I ja bih verovala svom dečku - rekla je Anita.

- Vi ste se toliko gubili - rekao je Viktor.

- Ja sam se u sedmici zaklela, sebe sam branila. Posle deset dana sam ustala i priznala. Ovde ne branim sebe tako da nemam potrebe da lažem. Ako ne dođe ovde na moje doćiće u Narod pita - rekla je Anita.

- Najmanji problem je da ćemo raskinuti - rekao je Viktor.

- Ja sam sve rekao kako je bilo, a Tamata je došla i rekla da je sve što sam rekao 80% istina.

Kačavenda, daj nam konkretne primere gde si pomislila da se Janjuš loži na tebe

Rekla ni kap alkohola, a onda se ovde prevrnula na leđa: Kačavenda završila na samom dnu zbog alkoholisanja utorkom, Terza je zgazio kao mrava! (VIDEO

- Ja sam samo rekla kad je bila situacija za Vanjino d*pe - rekla je Milena.

- Govorila je ona i ranije. Mnogo situacija je u krevetu sa mnom i Sofijom pričala, kako je on izgoreo i slično - rekao je Terza.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

