Srce hoće jedno, Dača kaže drugo: Asmin iz očaja krenuo u pohod na Jovanu pevačicu, pao i poljubac za laku noć! (VIDEO)

Šok!

Nakon emisije Dačo Vijrević i Asmin Durdžić su izašli napolje da porazgovaraju, kada se Asmin požalio da ne može da pronađe devojku u Beloj kući.

- Šta da radim, ona dođe du*etom ispred mog nosa? Ona je psihopata, a ne ja - rekao je Asmin.

- Nije za džabe meni stiglo pitanje "Da li ćeš uspeti da dokažeš Asminu...", znači da je sve što sam ti rekao istina - rekao je Dačo.

- Nek uvedu lepe devojke, je l' trebam da je*em Uroša? - rekao je Asmin.

- Čekaj da uđe Stanija - rekao je Dačo.

- Šta da radim sa Stanijom? - pitao je Asmin.

- Ti ne bi bila sa mnom? - pitao je Asmin.

- Ja nisam inat ničiji, kako da znam da nisi i dalje zaljubljen u Maju - ubacila se Jovana.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić