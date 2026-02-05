AKTUELNO

Zadruga

Srce hoće jedno, Dača kaže drugo: Asmin iz očaja krenuo u pohod na Jovanu pevačicu, pao i poljubac za laku noć! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Nakon emisije Dačo Vijrević i Asmin Durdžić su izašli napolje da porazgovaraju, kada se Asmin požalio da ne može da pronađe devojku u Beloj kući.

- Šta da radim, ona dođe du*etom ispred mog nosa? Ona je psihopata, a ne ja - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nije za džabe meni stiglo pitanje "Da li ćeš uspeti da dokažeš Asminu...", znači da je sve što sam ti rekao istina - rekao je Dačo.

- Nek uvedu lepe devojke, je l' trebam da je*em Uroša? - rekao je Asmin.

- Čekaj da uđe Stanija - rekao je Dačo.

- Šta da radim sa Stanijom? - pitao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti ne bi bila sa mnom? - pitao je Asmin.

- Ja nisam inat ničiji, kako da znam da nisi i dalje zaljubljen u Maju - ubacila se Jovana.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

ULAŽE SILNE NAPORE DA RASKANTA KLAN: Asmin uverava Jovanu pevačicu da joj Aneli nije prijatelj, Cvijanovićeva saterana u ćošak! (VIDEO)

Domaći

Kakva je to ljubav bila u početku... Luka krenuo u pohod na Maju, zamalo pao i poljubac (VIDEO)

Zadruga

Sprema mu se šut karta? Anita besna kao ris na Luku, popio novu korpu za laku noć! (VIDEO)

Zadruga

BACIO UDICU! Asmin krenuo po planu da osvaja Jovanu pevačicu, evo šta joj je obećao! (VIDEO)

Zadruga

Kačavenda ipak nema sreće! Ništa od toga da je Milena Zlatina snajka, pogledajte kome je Miki Dudić tražio poljubac za laku noć (VIDEO)

Zadruga

PAO POLJUBAC! Bora i Anasasija bacili sve karte na sto, pa priznali jedno drugom sve emocije, Sandra pala u drugi plan (VIDEO)