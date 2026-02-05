AKTUELNO

Zadruga

Kunem se u dete poslednji put: Aneli pala roletna i brutalno zaurlala na Alibabu, nikako da se dogovore oko priče za venčanje! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nikako da se dogovore!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditeljka Maša Mihailović pročitala je naredno pitanje za Aneli Ahmić.

- Što nisi nosila Asminovo prezime ako si bila udata za njega? - glasilo je pitanje. 

- Prezime uzimaš jedino kad se ode opštinski, a ja sam otkazala dan ranije i napravila frka jer mi je kosa bila narandžasta - rekla je Aneli.  

Foto: TV Pink Printscreen

- Ovo je laž, ona nikad ne bi mogla da nosi moje prezime - rekao je Alibaba.

- Kunem se u svoju ćerku. Mi smo se uzimali kod Karamujića - rekla je Aneli.

- Opiši mi proces venčanja - rekao je Alibaba, ali ga je ona kulirala.

- Mi smo kupili i prsten, otišli smo kod Karamujića da nas venča, a opštinski smo otkazali. Poslednji put se kunem u svoje dete - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: N.Panić

