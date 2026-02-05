Moja pojava sve razbuca: Maja ponovo provocira sve cimerke, hvalospevama o sebi im drma kavez! (VIDEO)

Vinula samu sebe u nebesa!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditeljka Maša Mihailović pročitala je naredno pitanje za Filipa Đukića. ﻿

- Kad si navodio Teodoru u negativnim anketama, zašto si uvek dodavao da bi dodao i sebe? Je l' to bila neka krivica ili neka poruka? - glasilo je pitanje.

- Oboje nosimo krivicu, a nisam hteo ništa da joj poručim. Samo sam realno govorio - rekao je Filip.

- Očigledno nešto postoji, a Teodora ne može da se iskontroliše - rekao je Ivan.

Naredno pitanje bilo je za Maju Marinković.

- Jutros kad su Asmin, Bora, Boginja, Uroš imali after party ti si otišla da spavaš, a posle si rekla Urošu: ''Vidiš kako ja sve rasteram''. Koga si htela da rasteraš i zašto? - glasilo je pitanje.

- Videla sam da je ekipa bila vidno pijana, dobacivali su mi i pevali pesmu. Ja sam se samo pojavila, a oni su se razbežali - rekla je Maja.

Naredno pitanje bilo je za Minu Vrbaški.

- Koja je razlika kad Luka prođe u boksericama pored Majinog kreveta i preko ima majicu i Viktora koji se ceo dan šeta u gaćama? - glasilo je pitanje.

- Razlika je što ona zamera Luki, a ja ne Viktoru - rekla je Mina.

- Mina zna da meni Anita zamera, zato je to i rekla - rekao je Luka.

Autor: N.Panić