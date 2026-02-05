Kad ne možeš da ga pobediš, pridruži mu se: Ivan nikad žešće udario na prijateljstvo Maje i Aneli, stigla žestoka povratna! (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditeljka Maša Mihailović pročitala je naredno pitanje za Neria Ružanjija.

- Bravo dečko, napokon si Todićku postavio na mesto i pokazao muškost i zrelost - glasilo je pitanje.

- Ja sam nju gotivio, a ona je ispala odvratna - rekao je Nerio.

Naredno pitanje bilo je za Ivana Marinkovića.

- Prokomentariši trojku iz ćoška - glasilo je pitanje.

- Maju i Aneli zbližava jedna osoba, a to je Asmin Durdžić i donekle Filip Đukić. One se druže nasilno zbog Asmina, ali kad ne možeš nekog da pobediš ti mu se pridruži. Čudno je prijateljstvo između Maje i Anđela, pokazala je da joj je bitno samo s kim se ona druži i prašta svima sve. Anđelo i Aneli su najveći blam, on sve trpi i ima želudac koliki hoćeš. Aneli je prodala sve što može da se proda, za mene jedna velika blam trojka - rekao je Ivan.

- Ja bih najviše volela da su Asmin i Maja završili zajedno, a ja sam je čak pokušala da posavetujem da s njim priča, a ona je doživljavala nervni slom. Meni je bilo u par momenata žao jer se ponižavao najstrašnije, a ja sam joj govorila da ide da popriča s njim - rekla je Aneli.

- Bora ako se sa mnom druži, ne može niko da se druži sa Aneli i kraj - rekao je Alibaba.

- Njihovo druženje počelo je u inat Luki i Aniti - rekao je Ivan.

- Meni je njihvovo druženje okej, ništa sporno. One se vređaju, mire i sve rade istinski za razliku od mnogih ovde. Ivan da je u dobrim odnosima s Aneli, pričao bi drugačije - rekao je Mića.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić