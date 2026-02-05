Što se morala tiče ona je morala! Aleksandra Jakšić na stubu srama zbog skakanja s muškarca na muškarca, cimeri je izrešetali! (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a voditeljka Ivana Šopić najavila je klip dale je reč Urošu Staniću kako bi prokomentarisao varnice između Anđela Rankovića i Aleksandre Jakšić.

- Aleksandra se ovde zakačila kao krpa za Kačavendu i opednuta je, i ovo radi namerno. Ne može ona koja je moralno diskutabilna da priča ovo. Oni se pokriju pokrivačem i ja mogu svašta da mislim. Neka se odluči ko joj se sviđa. Ona sebi ovako degutantno ponašanje dozvoljava - rekao je Uroš.

- Upućena sam već duže vreme. Ona je i sama rekla da to traje dva meseca. Ja nisam bila ispod pokrivača i zavlačila ruke ispod majice. Njoj druga opcija ni ne postoji. Drago mi je da smo mogli da vidimo ovaj klip. Ima dana za megdana, a ovo je ološ i odron. Dno dna i odron! - rekla je Milena.

- Niste videli ni dva posto onoga što mogu, smešni ste mi - rekla je Aleksandra.

- Pokazala si da samo tražiš frajera. Ne možeš da opstaneš ovde. Maltretirala si dečka mesec dana na Farmi. Birala je da bude bogougodna. Izvoli radi gore, mi ćemo da te komentarišemo - rekla je Milena.

- Ovo muškarci ovde su za nju vrhunac - ubacio se Bora.

- Ja se sećam kad je Kristina Spalević izdriblala u emisiji jer se muvala sa oženjenim Kristijanom Golubovićem - rekla je Milena.

- Pre bilo čega što se desilo sa muškarcima nas dve smo imale sukob. Nešto smo se posvađale za stolom, a onda je ona mene izvređala - rekla je Aleksandra.

- Ja nikad ne bih želela da nekoj ženi uvalim ku*ac. Ja ni u čiji krevet legla nisam, niko me nije drpao - rekao je Milena.

- Anđelo i ja prvih pesec dva nismo imali nikakav kontakt. Početak našeg druženja nema veze sa Kačavendom jer ja nisam ni znala da je on imao nešto sa njom. Mi smo postali bliski pre nego što je izašla istina o njima. Pustiću ljude da komentarišu. Ja nikome nisam rekla da sam moralna i prepodobna - rekla je Jakšićka.

- Što se morala tiče ona je morala - dodala je Milena.

- Ona ima tu maniju da bude prilepak. Nije mi jasno kako se ne javi da prokomentariše raspad prijateljstva Sofije i Milene, nego samo skače kao oparena za oove mupkarce. Anđelo se druži sa Majom i Aneli i deklariše za prijatelje Bebicu i Teodoru. Odakle ona ispred kamere kad on prebira misli?

Autor: A.Anđić